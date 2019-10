Tausende Bauern fahren in einer Traktoren-Sternfahrt zur Berliner Siegessäule aufgebrochen. © Foto: Hannibal dpa/lbn

Über fünf Routen wollen die Bauern am Dienstag zur Sternfahrt nach Berlin aufbrechen. © Foto: MMH

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Am Dienstag ab 5 Uhr ist in Brandenburg mit Verkehrseinschränkungen durch eine Bauern-Demo zu rechnen. Darauf hat die Polizei am Montag aufmerksam gemacht, die jene Trecker-Sternfahrt nach Berlin mit 600 Beamten begleiten wird.

Da sich die märkischen Landwirte mit ihren Fahrzeugen auf fünf Routen der Bundeshauptstadt nähern werden, seien Behinderungen für Autofahrer wahrscheinlich.

Ausgangspunkte der Sternfahrt sind Prenzlau in der Uckermark, Seelow in Märkisch-Oderland, Lauchhammer im Süden des Landes sowie Bückwitz und Wittstock in Ostprignitz-Ruppin. Der Protestzug hat von der Polizei die Erlaubnis, Bundesstraßen zu nutzen. Die Autobahnen sind allerdings tabu. Ziel der Sternfahrt ist der Große Stern im Berliner Zentrum, wo die Traktoren dann eine Abschlussrunde drehen dürfen.

Zum genauen zeitlichen Ablauf und der Dauer der Aktion konnte die Polizei keine Angaben machen, da man nicht wisse, in welchem Tempo sich der Tross fortbewegen werde. Die Polizei will am Dienstag auf Twitter über die jeweils aktuellen Einschränkungen informieren.

Anmelderin der Demonstration ist Johanna Mandelkow, eine Landwirtin aus der Nähe von Prenzlau. Sie hatte die Aktion bereits in der vergangenen Woche im Gespräch mit dieser Zeitung angekündigt. "Wir wollen keine Straßen blockieren, nur für etwas Entschleunigung sorgen. Und friedlich wird es auch bleiben", versprach sie.

Die Sternfahrt ist Teil von bundesweiten Protestaktionen. Initiator ist nicht etwa der Bauernverband, sondern die erst vor wenigen Wochen über soziale Netzwerke im Internet gestartete Bewegung "Land schafft Verbindung". Die Kritik der darüber vernetzten Landwirte richtet sich vor allem gegen das im September vorgestellte Agrarpaket der Bundesregierung. Es beinhaltet für die Bauern harte Auflagen etwa zum Insektenschutz. Die Landwirte halten die Vorgaben für den Einsatz von Chemikalien für überzogen und existenzgefährdend.