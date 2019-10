Kristina Geisler und Andreas Batke

Beeskow Lehmmatsch macht glücklich! Zumindest Kinder. Der Spaß hört jedoch auf, wenn einem buchstäblich die Lehmdecke auf den Kopf fällt.

Wenn das alte Bauernhaus zusammenknickt, weil ihm Wind und Wetter in die offenen Lehmstaken-Gefache greifen. Da glaubt man leicht, Lehm tauge für rein gar nichts. Schmutzig, derb, unfein. Lehm – ein Schmuddelkind. Darüber wird vergessen, warum ihn eigentlich keiner mehr will. Unser Verhältnis zum Lehm ist zwiespältig.In Notzeiten war das freilich anders: Lehm war das Mittel der Wahl. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden in Deutschland schätzungsweise 20.000 neue Lehmhäuser gebaut. Der Naturstoff war günstig zu haben. Hochgemauerte Lehmwände benötigten kein Holz, was die Wälder schonte. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als in unserem Landkreis vieles zerstört und alles knapp war, griff man auf den altbekannten Baustoff zurück, schulte vor allem die Neubauern unter den vier Millionen Umsiedlern. Auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) sollten allein 1948 in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) 37.000 Neubauerngehöfte im Rahmen der Bodenreform entstehen, davon 40 Prozent in Naturbauweisen. Bis 1952 wurden so 17.300 Lehmbauten für insgesamt 125 Millionen Mark errichtet. Man entwickelte Lehm-Typenhäuser für Neubauernwirtschaften und suchte nach dem kostengünstigsten Lehmbau. Nicht mehr als 10.000 Mark sollte eine genormte Einheit kosten. Dazu unterhielt jedes Land bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Lehr- und Beratungsstelle für den Lehmbau mit angegliederter Lehmbauschule. In Brandenburg wurde zunächst Cottbus Anlaufpunkt für künftige Spezialisten, später Werneuchen.Meist verraten die typische Hausform und die gleichmäßige Ausrichtung, wo auf dem Lande gezielt Hofstellen für Neusiedler geschaffen wurden, so zum Beispiel in Falkenberg bei Tauche oder in Kummerow bei Beeskow. 4000 Quadratmeter groß waren die Grundstücke: 50 Meter auf der Straßenseite bei 80 Metern Tiefe. Auf nicht einmal 50 Quadratmetern lagen dagegen Wohnung, Stall und Scheune dicht beieinander unter einem einzigen Dach.Hie und da entdeckt man noch heute Lehm unterm bröckelnden Putz, doch die meisten Anwesen haben sich stark verändert. Wer es sich leisten konnte, baute zwanzig Jahre später um. Meist war der Stall das erste, was man aufgab. Dann fielen die Außenwände aus Lehm, denn der Kalkputz wollte oft nicht halten. Die Scheune wurde abgebrochen oder bestenfalls noch als Garage und Werkstatt benutzt. Am ehesten überlebten die Lehmwände im Inneren der Häuser.Doch immer wieder gab es auch Bewohnerinnen und Bewohner, die einiges so beließen, wie es war. Ein solches Gehöft entdeckt, wer sich nach Falkenberg in den Premsdorfer Weg begibt. Das langgestreckte Haus mit abschließender Scheune fällt auf: Durch die großen alten Tore hindurch könnte man noch heute quer durch die Scheune fahren. Zwei Schwestern, Elsbeth und Lisbeth Budras, lebten hier zeitlebens zusammen; in der ansässigen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG), der ersten im Kreis Beeskow überhaupt, fanden sie Arbeit. Nun aber ist ebendiese Nachkriegsgeneration nicht mehr da. Für die freigewordenen Hofstellen im Premsdorfer Weg interessieren sich derweil junge Familien. Wissen sie, dass sie in ehemalige Lehmbauten ziehen? Spricht hier noch jemand vom Lehm?Die Schäferkaten waren aus LehmÜber Lehm Bescheid zu wissen, sagt man nur noch ausgesprochenen Spezialisten, wie den Bauhistorikern, Denkmalpflegern, Restauratoren und Hausforschern nach. Ihr Anliegen, Lehmbauten vor dem Verfall zu bewahren, mutet wie Folklore an. So bleibt auch die Rettung des fast zweihundert Jahre alten Schäferkaten in Tauche ein Einzelfall. Vom Kreisdenkmalpfleger Dr. Hans-Jürgen Rach 1991 persönlich in Obhut genommen und saniert, erlebt das kleine Lehmhaus mittlerweile die dritten Eigentümer nach seiner Wiedergeburt.Familie Krahl wohnt hier seit neun Jahren. "In Berlin-Kreuzberg waren wir Mieter von drei Zimmern auf 80 Quadratmetern, hier in Tauche haben wir neun Räume auf 75 Quadratmetern!" – Krahls zeigen gern ihre niedrigen Gelasse, die sich einst tatsächlich der Schweinehirt und der Schäfer des Dorfes geteilt haben. Die alte Hausstruktur mit gemeinsam genutzter Schwarzer Küche im Mittelflur ist noch gut zu erkennen. Ansonsten haben sich moderne Wohnansprüche durchgesetzt. Eine neue Heizung unterstützt die alten Öfen; das Bad hat eine moderne Dusche. Das Haus soll in der Familie bleiben. Lehmbau und Moderne schließen einander nicht aus. Lehm passt sich an. Es gäbe eigentlich keinen Grund, ihn aufzugeben. Auch die handgemachte Lehmziegelform gibt es noch – nämlich dort, wo noch heute ein Drittel der Menschheit in Lehmhäusern wohnt. Dank Internet-Handel wissen wir davon: Eine dänische Firma vertreibt hölzerne Formkästen aus Indien bei uns als Deko. Es bedarf solcher Umwege, um Lehm als echtes Naturprodukt wiederzuentdecken. "Erweckungserlebnisse" sind daher leider selten.Helene und Ron Radam gehören da bereits zu den Überzeugungstätern. Auf ihrem 2014 in Beeskow erworbenen Anwesen bauen sie mit Lehm. Stuckateurmeister Ron erkannte das Potenzial des fast 250 Jahre alten Stuckstadthauses sofort. Die Geschichte, wie Radams Beeskower wurden, ist einmalig und typisch zugleich. In der Tat hielten beide bereits seit geraumer Zeit nach einem neuen Zuhause außerhalb der Großstadt Ausschau. Denn in Berlin-Kreuzberg fühlten sie sich nicht mehr wohl – das Bodenständige ihres alten Kiezes war nicht nur ihnen abhandengekommen. Sie suchten neuen Halt im Umland.Holz, Kalk und Hanf gehören dazuWie sie dann aber ihr Grundstück in Besitz nahmen, ist dennoch bemerkenswert. Das alte "Kutscherhaus" in der Spreestraße 43 war den Alteingesessenen gut bekannt. Das erfuhren Radams am Tag der offenen Höfe zum Beeskower Stadtfest: Über 300 schauten vorbei, und fast jeder hatte ein Histörchen parat. Dabei wähnten sie alle das Haus in den besten Händen, denn die neuen Eigentümer wollten von Anfang an gut bauen.Was aber bedeutet das? Wohngesund, umweltschonend, nachhaltig – so würde Familie Radam es auf den Punkt bringen. Neben Holz, Kalk und Hanf sorgt dabei vor allem Lehm für ein gutes Raumklima. Er nimmt Wärme und Feuchte auf, bindet Schadstoffe.Lehmbau ist ein weites Feld, Ron Radam ist da Experte. Wenn er durch sein Haus führt, merkt man, wieviel Spielraum einem dieser Naturstoff lässt. Da formt einer sein Zuhause, ist Handwerker und Künstler zugleich. Das Bad durchweht maurisch anmutendes Flair, einer italienischen Loggia gleich gibt es unterm Dach eine Wand mit offenen Bögen zu sehen. Sattbrauner Lehmputz und weißer Tadelakt, ein traditioneller marokkanischer Kalkputz für die Nassbereiche, wechseln einander ab. Hinzu kommt "Ererbtes" vom Vorgänger, das Ron gern wiederverwendet: hier eine Bank, da eine kleine Tür, nicht zu vergessen die alten Dielen, die zu Fensterbrettern wurden. Vieles ist selbstgebaut.Das Haus hat einen eigenen, angenehmen Geruch – was einem sofort auffällt, weil die Nasenschleimhäute nicht von trockener Heizungsluft geplagt werden. Unter dem Putz verbirgt sich bis auf halber Höhe eine Wandflächenheizung, die Strahlungswärme erzeugt. Ron Radam zeigt gern anderen, wie man u. a. Lehmbau und Heizung optimal verbinden kann. Ein Schild neben dem Hauseingang tut kund, dass er sich mittlerweile auf ökologische Bauberatung und Vertrieb spezialisiert hat. Die Krahls aus Tauche werden demnächst seine Hilfe benötigen, weil an einer ihrer Hausecken der Lehm abblättert. Nach einem Wasserschaden hat ihm ein Bautrockner alle Feuchtigkeit entzogen. Zu viel oder zu wenig Nässe macht dem Lehm zu schaffen. Da er aber leicht zu verarbeiten und wiederverwendbar ist, können "Lehmhäusler" jederzeit selbst reparieren."Wohnst du noch oder lebst du schon?" – ganz ohne Ikea haben Helene und Ron Radam diesen Anspruch eingelöst. Der Naturbaustoff Lehm gibt ihnen ein Gefühl der Bodenhaftung wieder, das ihnen anderswo verloren gegangen ist. Wie gesagt – Lehm macht glücklich!