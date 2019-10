Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Nach der Massenschlägerei am Samstagabend auf dem Oranienburger Herbstfest hat Veranstalter Enrico Friedrich eine Wachschutzfirma angeheuert. Sie soll am kommenden Wochenende die Sicherheit und Ordnung auf dem Rummel garantieren.

Friedrich war am Sonnabend vor Ort, als rund 50 Menschen aufeinander losgingen. "Die ganze Sache ging von zwei Leuten aus. Einer ging an Krücken, über die ein anderer Gast stolperte. Er glaubte, dass ihm die Krücken mit Absicht in die Beine gehauen wurden." Danach ging laut Friedrich alles ganz schnell. Nach einem kurzen Wortgefecht hätten die Begleiter beider Männer auf einander eingeschlagen. "Es flogen Flaschen und sogar Fahrräder", berichtet Friedrich. Er habe sofort den Ausschank schließen lassen, das Licht aber angelassen, um nicht noch mehr Chaos zu verursachen. Die Polizei sei nach 20 Minuten eingetroffen. Solange habe die Prügelei auch gedauert. "Ich hatte Angst, dass auch Messer gezückt und Menschen schwer verletzt werden", sagt Friedrich. Er habe sich nicht getraut, dazwischen zu gehen und dies auch nicht seinen Mitarbeitern erlaubt. "Das haben wir lieber der Polizei überlassen."

"Wir sind seit 30 Jahren in Oranienburg. Rangeleien gab es immer wieder. Aber so einen Ausbruch von Gewalt haben wir noch nicht erlebt", sagte Friedrich am Montag. "Zum Glück ist nichts weiter kaputt gegangen", sagt Rummel-Chef Enrico Friedrich. Als am Montagnachmittag Kinder vergnügt ihre Runden auf den Karussells drehen, zeugt auf dem Rummel vor dem Oranienburger Schloss nichts mehr von den Ereignissen am Wochenende.

Die Ordnungshüter wollen jetzt öfter nach dem Rechten auf dem Fest schauen. Für kommendes Wochenende hat Friedrich einen Wachschutz angeheuert. "Anders geht das heutzutage offenbar nicht mehr." Gäste, die tagsüber kommen, bräuchten aber keine Angst zu haben. "Probleme gibt es, wenn überhaupt, immer nur an den ersten beiden Abenden. Ansonsten kann man hier ganz entspannt seine Zeit verbringen."