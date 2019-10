BRAWO

Brandenburg an der Havel Unbekannte trieben in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Brandenburger Altstadt ihr Unwesen und beschädigten nach jetzigemErmittlungsstand 17 Fahrzeuge. Zunächst hatten die Beamten erst eine Handvoll deformierter Pkw in der Frankenstraße festgestellt, später konnten im Hesserweg ebenfalls Fahrzeuge ermittelt werden, bei denen der Lack mit unbekannten Gegenständen zerkratzt wurde. Der durch die Taten verursachte Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Die Polizei fragt jetzt: Wer hat die Tat bzw. die Taten beobachtet oder kann diesbezüglich Hinweise machen? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/ 560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zudem kann das Hinweisformular im Bürgerportal genutzt werden: www.polizei.brandenburg.de.