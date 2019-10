Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Zum fünften Mal verwandelt sich die Brennerbühne des Ringofen II im Ziegeleipark Mildenberg am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in eine traumhafte Welt für Verbliebte und Festgäste. Die insgesamt 13. Granseer Hochzeits- und Festmesse informiert über das gesamte Spektrum an Dienstleistungen, die rund um Hochzeit und andere festliche Anlässe geboten werden.

Familiäre Atmosphäre

Die überwiegend aus der Region stammenden 21 Aussteller schätzen vor allem die familiäre Atmosphäre der Messe, weshalb viele gerne jedes Jahr wiederkommen, auch um über die neuesten Trends zu informieren. Die Vintage-Phase neigt sich nämlich allmählich dem Ende zu. Viele Bräute wollen aussehen wie Prinzessinnen, weiß Kathleen Höckberg vom Salon "Schick und Schön" aus Großmutz. Zu einer traumhaften Hochzeit gehört heutzutage allerdings nur noch selten eine Kutsche. Nicht wenige Hochzeitspaare, die zur Trauung in den Ziegeleipark kommen, fahren mit dem Boot in den Hafen der Ehe. Oldtimer sind ebenfalls beliebte Fortbewegungsmittel. Auch ein pinkfarbener Trabi steht für Brautpaare bereit. Am Sonnabend können künftige Hochzeitspaare in einem solchen Gefährt schon mal einsteigen. Aber nicht nur bei der Brautmode oder dem fahrbaren Untersatz gibt es Trends, auch was das Essen anbelangt sind Schnitzel und Kassler zum Festbüfett nicht mehr zeitgemäß, weiß Stefan Tiepmar von der Gaststätte "Alter Hafen" im Ziegeleipark. Er und sein Team organisieren in der Hochzeits-Hochsaison zwischen Mai und September an jedem Wochenende zwei bis drei Hochzeitsfeiern. Eine davon war jüngst auf Wunsch der Brautpaare ausschließlich mit veganen Speisen. Aber auch Rustikales mit Spanferkel liegt im Trend. Manchmal bekommt der Wirt vorab auch schon mal eine Liste mit allerlei Lebensmittel-Unverträglichkeiten übergeben. Für die auf Wunsch laktosefreie Hochzeitstorte ist Sandra Kiesewetter von der Bäckerei Stadige aus Bergsdorf zuständig. Sie präsentiert mit ihrem Team am Sonntag die Herstellung einer mehrstöckigen Hochzeitstorte. Und da von einer Hochzeit am Ende vor allem eines bleibt, nämlich schöne Fotos, werben unter anderem Hochzeitsfotografin Anika Deuil aus Mildenberg sowie Lars und Adina Tolle aus Neuruppin um Kunden. Bei ihnen müsse vor allem die Chemie zwischen ihnen und dem Hochzeitspaar stimmen. "Schließlich verbringen wir mit dem Paar viele Stunden", gibt Lars Tolle zu bedenken.

Mobile Fotobox

Um auf ihr Atelier aufmerksam zu machen, bringen die Neuruppiner ihre mobile Fotobox mit, damit die Messebesucher am Sonntag ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen können. Für leuchtende Momente sorgt die Lasershow von Ulf Blechschmidt vom Multimedia-Team aus Berlin. Diesmal wird zweimal der Brennkanal des Ringofen II bunt in Szene gesetzt, kündigt Annett Lepschies vom Ziegeleipark Mildenberg an, die die Hochzeitsmesse in diesem Jahr wieder organisiert hat. Der Ziegeleipark selbst ist ein beliebter Ort für Eheschließungen. In der zu Ende gehenden Saison 2019 gaben sich dort etwa 20 Paare das Ja-Wort. Dafür stehen den Heiratswilligen drei Orte auf dem weitläufigen Gelände an der Havel zur Verfügung. Auch das Standesamt Gransee sowie der evanglische Pfarrer Mathias Wolf werden vor Ort sein.

Wie im Vorjahr rechnet Annett Lepschies am Sonntag mit einigen hundert Besuchern, der Eintritt ist wie immer frei. Die Moderation übernehmen Regio-Nord-Chef Olaf Bechert und Ziegeleipark-Betriebschef Roy Lepschies. Neben Heiratswilligen werden beispielsweise auch Jugendliche mit ihren Eltern erwartet. Denn auch Mode für die nächste Jugendweihe wird gezeigt. Am 9. und 30. Mai 2020 finden im Ringofen II Jugendweihe-Feiern statt. Auf jeden Fall aber werden sich viele Besucher an den verschiedenen Messestände wieder ihre Inspirationen holen wollen. Die eine oder andere Show darf da natürlich nicht fehlen. Modeschauen und Tanzvorführungen sorgen für Unterhaltung.