Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Nächsten Montag startet die Gemeinde Birkenwerder ein Pilotprojekt. Für vier Wochen ist eine Kehrmaschine angemietet worden, die in stark betroffenen Straßen das Laub einsammelt. Die Gemeinde zahlt für den Kehrmonat etwa 4 000 Euro. Das teilte Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) auf Nachfrage mit. Da die Maschine nicht alle Straßen abfahren kann, werden Anlieger von Straßenbäumen weiterhin gebeten, das Laub zur Deponie am Friedhof zu bringen. Die Entsorgung ist kostenlos. Entsprechende Laubgutscheine gibt es am Bahnhof in der Touristen-Info.

Eigentlich sollte schon dieses Jahr eine Kehrmaschine gekauft werden. Doch aus personellen Gründen wurde die Anschaffung nicht realisiert. Erst jetzt liegt die Ausschreibung beim Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, die auch Anschaffungen für Kommunen übernehmen kann, vor. Die neue Maschine wird zirka 300 000 Euro kosten und soll im neuen Jahr für die Straßenreinigung sowie für die Laubbeseitigung eingesetzt werden.

Hintergrund dieser Anschaffung ist ein Beschluss der Gemeindevertretung, nach dem die Verwaltung prüfen soll, wie Anlieger von der Pflicht zur Laubentsorgung vor den Grundstücken entbunden werden können. Eine Containerlösung kam für Birkenwerder aus Kostengründen nicht infrage. Diese würde nach Berechnungen der Verwaltung jeden Herbst zirka 450 000 Euro verschlingen.