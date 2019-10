Heike Weißapfel

Stolpe/Hohen Neuendorf (MOZ) Vorerst ist es ein Verdacht. Doch wenn er sich bestätigen sollte, steht es schlecht um die Bäume an der Stolper Kastanienallee. Denn wenn sie von der Krankheit Pseudomonas syringae, dem Bakteriellen Rosskastanien­sterben, befallen sind, bedeutet das womöglich für die gesamte Allee die Fällung. Darüber hat Petra Teigel, Fachdienstleiterin für Tiefbau, den Bauausschuss informiert. Der Baumkontrolleur habe das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) benachrichtigt. Eine verwendbare Probeentnahme sei beim ersten Vor-Ort-Termin mit einer Mitarbeiterin des LELF aber nicht möglich gewesen. Ein Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde sei abgesagt worden.

98 Kastanien aller Altersgruppen, darunter viele alte, stehen an dem unbewohnten und von einer Koppel gesäumten Verbindungsweg zwischen Stolpe und Hohen Neuendorf. Von einigen ganz alten sind bereits nur noch die Stämme vorhanden. Proben sollen nun entnommen werden. Mit einem Ergebnis wird in der Stadtverwaltung nicht vor dem Jahresende gerechnet. Sollten die Bäume erkrankt sein und gefällt werden müssen, finde dies voraussichtlich nicht vor dem Herbst 2020 statt.

Die Krankheit ist ansteckend und lauert im Boden. In der Kastanienallee dürften deshalb in diesem Fall keine Rosskastanien nachgepflanzt werden. Die Bäume müssten sogar gerodet, nicht nur gefräst werden, sagte Petra Teigel. Zudem würde die Entsorgung teuer: Der Abtransport müsste in geschlossenen Behältern oder in einem Fahrzeug mit Abdeckung erfolgen, das Holz verbrannt oder bei hohen Temperaturen kompostiert werden.

Möglich wäre es, in einigen Jahren Esskastanien zu pflanzen, die einer anderen Baumgattung angehören und offenbar bisher nie von Pseudomonas betroffen waren, erläuterte Petra Teigel weiter. Spaziergänger könnten dann immerhin in späterer Zukunft Maronen sammeln und essen. Schade um die Allee wäre es aber doch.