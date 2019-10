Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In einem Jahrzehnt hat das Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt drei Chefs gesehen. Nun steht ein erneuter Wechsel in der Führungsetage des Traditionshauses an. Regina Richter-Piehl, die seit 2012 offiziell Leiterin des Theaters ist, geht nämlich mit 63 Jahren in den Ruhestand. Das ist bereits seit etlichen Monaten bekannt. Zunächst war ihr Abschied für Ende 2019 vorgesehen.

Zwei Monate länger als gedacht

Nun gibt es eine kleine Verschiebung: "Ich muss ja noch aufräumen", sagt Regina Richter-Piehl mit einem Schmunzeln. Ihr Vertrag läuft nun noch bis Ende Februar 2020. Dann ist definitiv Schluss.

Die Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt hatte sich bislang sehr zurückgehalten, was die Personalie in dem kommunalen Haus angeht. Dann tauchte im Oktober eine Stellenausschreibung auf – sowohl in Print als auch im Internet, unter anderem auf der Stadtseite. Dort heißt es: "Die Stadt Eisenhüttenstadt stellt zum nächstmöglichen Termin einen Leiter des Friedrich-Wolf-Theaters ein." In einer detaillierten Online-Stellenbeschreibung ist dann auch etwas mehr zu erfahren: Es handele sich um eine unbefristete Stelle und um eine 40-Stunden-Woche. "Der Theatersaal und das Rangfoyer, denkmalgerecht saniert im Charme der 60er-Jahre, sowie die Kleine Bühne im modernen Ambiente ziehen jährlich als Spielorte mit über 100.Veranstaltungen zirka 30.000.Besuchern an. Das abwechslungsreiche und generationsübergreifende Programm reicht von Theateraufführungen über Tanzshows, Musicals und klassischen Konzerten bis hin zu Comedy, Schlager und Volksmusik", heißt es dort. Zudem wirbt die Stadt in der Ausschreibung mit den Eigenproduktionen "Schneemann Snowy" und "Tanzwoche".

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 25. Oktober, der ist an diesem Freitag. Nach Angaben von Martina Harz, Fachbereichsleiterin für Bürgerdienste und Kultur, sind die ersten schriftlichen Bewerbungen eingegangen. Der neue Chef oder die neue Chefin wird dann Kopf eines achtköpfigen Theater-Teams sein. Das Friedrich-Wolf-Theater erhält von der Stadt einen jährlichen Zuschuss von 510.300 Euro.

An beiden Zahlen hat sich seit 2012 einiges geändert. Beim letzten Führungswechsel im Friedrich-Wolf-Theater hatte dieses noch 12,6 Stellen. Der jährliche Zuschuss lag bei 630.000 Euro.

Was das Führungspersonal angeht, so hat das Theater bewegte Zeiten hinter sich. Im Jahr 2009 kündigte Isabell Rosenmüller (ehemals Dobisch-Döhmer) nach zehn Jahren auf dem Chefsessel. Zwischen ihr und dem Rathaus, zu diesem Zeitpunkt war Rainer Werner (SPD) Bürgermeister, hatte es mehrere Monate mächtig geknirscht. Auf die damalige Stellenausschreibung gab es 26 Bewerbungen. Nachfolger von Isabell Rosenmüller war ab September 2009 Steffen Kaye. Er hatte einen Zweijahresvertrag, managte die Wiedereröffnung des Theaters nach vierjähriger Sanierung. Doch Kaye, der bereits zu DDR-Zeiten im Kulturbereich der Stahlstadt tätig war, fiel ab August 2010 krankheitsbedingt aus. Sein Vertrag wurde nicht verlängert, die Leitungsstelle ab Januar 2012 ohne Ausschreibung mit Regina Richter-Piehl besetzt, die bis dato Stellvertreterin war. Nun steht das nächste Kapitel an.