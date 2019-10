MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Unbekannte Täter hinterließen an einem Lebensmittelmarkt in der Altranfter Straße einen Schaden von geschätzten 5000 Euro. Zu der genannten Schadenssumme im vierstelligen Bereich kam es, da der oder die Täter gleich an mehreren Stellen des Gebäudes versucht haben ins Innere des Marktes zu kommen. Aus ungeklärter Ursache scheiterten sie und mussten unverrichteter Dinge abziehen. Die Kriminalpolizei ermittelt.