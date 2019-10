Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Zunächst soll Marei John-Ohnesorg ein Facebookprofil anlegen, um bekannter zu werden. Denn die designierte Ortsverbandsvorsitzende kennen selbst nicht alle Genossen. Die Geschäftsführerin des Managerkreises der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung soll neue Vorsitzende der SPD Oranienburg werden. Am Donnerstagabend wird gewählt. Dirk Blettermann tritt nach 25 Jahren nicht mehr für den Vorstand an. Auch der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann und die Kurzzeit-Fraktionsvorsitzende Jennifer Collin kandidieren nicht wieder.

Der alte Vorstand hat für die Nachfolge Vorschläge gemacht, die am Donnerstagabend für die kommenden zwei Jahre gewählt werden sollen. Marei John-Ohnesorg, die bereits im Vorstand mitarbeitete, soll neue Vorsitzende werden. Als Stellvertreter sind Lisa Wagner und Markus Vater vorgesehen. Im Vorstand verbleiben sollen der Fraktionsvorsitzende und Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Hennig sowie Marga Schlag und Stefan Westphal.

"Die Jungen scharren mit den Hufen", begründet Dirk Blettermann den Personenwechsel. Seine Entscheidung hinge aber auch mit der Wahl zum Stadtverordnetenvorsteher zusammen. Das Amt verpflichte zur Neutralität. Es scheide zwar mit Wehmut aus dem Amt. Es falle ihm aber nach drei für die SPD gewonnen Wahlen in diesem Jahr – Stadt, Kreis und Land – einfacher.

Der vor 53 Jahren im Wedding geborene Blettermann hatte mit seiner Frau 1990 ein Grundstück in Oranienburg-Süd gekauft. "Am 1. April 1991 sind wir eingezogen", erinnert er sich. Bis 1992 war er noch Weddinger Bezirksverordneter der SPD, bevor er 1993 zu den Oranienburger Sozialdemokraten kam. 1994 bis 2000 sowie erneut ab 2011 war er Vorsitzender des Ortsverbandes. Außerdem führte er 18 Jahre lang die Fraktion. Gefragt nach den Misserfolgen seiner Amtszeit antwortet Blettermann: "Wir haben nicht in allen Ortsteilen SPD-Mitglieder. Tatsächlich sei Wensickendorf frei von Genossen mit Parteibuch. "Das müssen wir mal ändern." Das schlechteste Wahlergebnis während seiner Vorstandstätigkeit habe es 2003 für die SPD gegeben. Damals sei er nicht an der Wahlkampagne beteiligt gewesen. Vor allem hing das Abschneiden aber mit der vom SPD-Kanzler Gerhard Schröder durchgesetzten Agenda 2010 zusammen, so Blettermann.

Er halte sich zugute, dass er die Oranienburger SPD zusammengehalten habe. Immerhin schaffte Blettermann das sogar, als er eine seiner persönlich größten Niederlagen einstecken musste. Als die Partei im Juni 2016 einen Kandidaten für die Nachfolge von Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke suchte, entschied sie sich für die damals weitgehend unbekannte Jennifer Collin und nicht für den Partei- und Fraktionschef, den viele – und auch er selbst – als natürlichen Nachfolger sahen. Die Zeiten der Erbfolge sind vorbei, sagt Blettermann heute. Die Niederlage hatte er schnell verkraftet und Jennifer Collins Kandidatur nach Kräften unterstützt. Am Ende kamen Alexander Laesicke und Kerstin Kausche (damals für die CDU) in die Stichwahl am 15. Oktober 2017.

Jetzt arbeitet Blettermann direkt mit dem Bürgermeister Laesicke zusammen. Er finde es ungerecht, wenn Alexander stets mit dem Vater Hans-Joachim Laesicke verglichen wird. "Er hat seinen eigenen Stil und muss seine eigene Chance bekommen. Und wir haben eine gute Arbeitsteilung gefunden. Wir kriegen das schon hin."

Seit der Kommunalwahl hat Blettermann als Repräsentant des Kommunalparlaments seine eigene Rolle an der Seite des Stadtoberhaupts gefunden. Eine Rolle, von der man zuletzt in Oranienburg gar nicht wusste, dass es sie gibt. Blettermann hielt zur Konstituierung der Stadtverordnetenversammlung eine eindrucksvolle Rede, für die er viel Zustimmung erhielt. Er will eigene Akzente setzen, auch in der Parlamentsarbeit.

Dass er in der vergangenen Sitzung Ordnungsrufe gegen Enrico Geißler (Linke) ausrief, sei notwendig gewesen, auch wenn es ihm persönlich leid getan habe. Mit Blick auf die Wahlkämpfe und die Stadt voller Plakate in diesem Jahr will Blettermann eine Initiative zur Regulierung der Wahlwerbung starten. Die gebe es auch in anderen Kommunen. Nachweislich wirke sich die Materialschlacht wenig auf das Wahlergebnis aber doch sehr auf das Stadtbild aus.

Blettermann schaut aber auch in die Zukunft, erhofft und erwartet von seiner SPD-Fraktion entsprechende Anträge. Die Bebauung der Freiflächen gegenüber dem Schloss müsse jetzt bald beginnen. Möglich sei auch ein Neubau für die Stadtverwaltung. Denn die sei noch für 35 000 Einwohner ausgelegt. Mittlerweile ist Oranienburg auf mehr als 45 00 Einwohner gewachsen. Die zusätzlichen Verwaltungsstellen seien im Haushalt bewilligt. "Es muss aber auch Geld eingestellt werden", fordert Blettermann. Wegen der Raumnot im Rathaus seien verschieden Ausweichmöglichkeiten geprüft worden. Ein Verwaltungsgebäude gegenüber dem Schloss könne so gestaltet werden, dass auch für Wohnungen und Gewerbe Platz bliebe. Immerhin braucht auch die Kreisverwaltung mehr Platz und Gebäude. Es dürfte im Zentrum aber nicht nur Büros, in denen um 17 Uhr das Licht ausgeht, geben, so Blettermann. Die Woba solle ihre bereits entwickelten, in der Schublade ruhenden Pläne zur Bebauung zwischen Breiter und Berliner Straße umsetzen. "Es muss da einfach mal losgehen", sagt Blettermann.