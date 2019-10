Roland Becker

Velten (MOZ) Zu den 2015 verlegten vier Stolpersteinen für die von den Nazis aus Velten vertriebene Familie des Arztes Dr. Alfred Lehmann sollen im kommenden Jahr noch drei weitere solcher Erinnerungsorte hinzukommen. Wie Tatjana Stuchly von der Veltener Stolperstein-Gruppe am Montag auf Nachfrage berichtete, sollen am 20. Februar 2020 für den Veltener Kommunisten Richard Ungermann sowie für das Ehepaar Erna und Gustav Gersinksi Stolpersteine vor ihren Wohnhäusern an der Wilhelmstraße verlegt werden. Ungermann, der im Hennigsdorfer Stahlwerk arbeitete, wurde 1933 von der SA Nauen eingekerkert (siehe nebenstehenden Artikel) und wenige Tage später erschossen. Vor der illegalen Verhaftung lebte er in der Wilhelmstraße 19. Das Haus ist heute nicht mehr existent. Nur sieben Hausnummern entfernt hatten Erna und Gustav Gersinski ihre Wohnung. Gustav Gersinksi kam zwar 1934 nach längerer KZ-Haft frei, wurde aber 1944 erneut eingeliefert, diesmal ins KZ Sachsenhausen. Er kam im KZ Bergen-Belsen um. Seine Frau Erna, ebenfalls zeitweilig inhaftiert, überlebte die Nazi-Zeit und starb 1964. Bis kurz nach der Wende erinnerten Namen von Straßen und Schulen an die Widerstandskämpfer.

Laut Stuchly hat der Kölner Künstler Gunter Demnig den Februar-Termin bereits bestätigt. Bevor die Veltener Gruppe das Verlegen der Stolpersteine beantragt hatte, wurde über Jahre das Schicksal der drei Opfer recherchiert. Der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Noack versprach am Montag, die Kosten für einen der Gedenksteine zu übernehmen.