Kai Beißer

Schlieben (MOZ) Die Gastgeber aus dem Elbe-Elster-Kreis hatten zuletzt beim VfB Trebbin und bei Dynamo Eisenhüttenstadt gewonnen, daheim aber eben erst ein 0:0 vom 1. Spieltag gegen Phönix Wildau zu Buche stehen. Dennoch – oder gerade deshalb – erwies sich der TSV in einem körperbetonten Spiel, in dem beide Mannschaften durchaus mit viel Risiko nach vorn spielten, als unbequemer Gegner. "Insofern bin ich mit dem Punkt zufrieden, das 1:1 ist, glaube ich, ein gerechtes Ergebnis", sagte Briesens Trainer Marcel Niespodziany.

Schüblers achtes Saisontor

Seine Mannschaft war in der ersten Hälfte deutlich überlegen. Allerdings dauerte es bis zur 45. Minute, ehe Kevin Schübler mit seinem bereits achten Saisontreffer die verdiente Führung gelang. Der 29-Jährige und sein Sturmpartner Marc Ewler hätten diese nach der Pause ausbauen können. Letzterer traf aber nur den Pfosten und wartet weiter auf sein erstes Tor für die Briesener.

Während bei den Gästen die Kräfte nachließen, schalteten die schwarz-gelben Schliebener einen Gang höher und kamen fast folgerichtig zum Ausgleich, als Robert Weinert einen richtig abgewehrten Eckball per Dropkick ins Netz jagte (75.). Chancen zum Siegtreffer gab es in der Schlussphase auf beiden Seiten, bei den Gästen überwog am Ende aber die Freude über den ersten Auswärtspunkt.