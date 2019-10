Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Auf der Marwitzer Straße ist seit der Sanierung keine extreme Häufung von Unfällen mit Radfahrern zu verzeichnen. Das ergab jüngst eine Anfrage der Fraktion Bürgerbündnis/Unabhängige im Hennigsdorfer Bauausschuss. Laut Petra Simon, Leiterin des Fachdienstes Stadtplanung, habe es in diesem Jahr nach Auskunft der Polizei dort vier Unfälle gegeben, an denen Radfahrer beteiligt waren.

Nur an einem dieser Unfälle habe ein Autofahrer die Schuld getragen. Dieser hatte am 23. Juli beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen und war mit dieser zusammengestoßen. Die drei weiteren Unfälle sind nach Aussage der Polizei von Radlern selbst verschuldet worden. In einem Fall hatte der Radfahrer gleich gegen drei Verkehrsregeln verstoßen. Bei dem Unfall am Abend des 31. Januar war er bei Rot über die Kreuzung gefahren, hatte kein Licht am Rad eingeschaltet und zudem die falsche Straßenseite benutzt.

Keine Antwort konnte die Stadtverwaltung auf die Frage geben, wie sich der Radverkehr zwischen der auf der Fahrbahn markierten Spur und der Möglichkeit, auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg zu fahren, aufteilt. Nach der Sanierung der Straße hatte es vielfach Kritik daran gegeben, dass die Radspur auf die Fahrbahn verlegt wurde.

Vor allem im Gegenverkehr weichen Autofahrer auf der stark frequentierten Landesstraße auf die jeweils für Radler markierten Bereiche aus. Auf dem Rad- und Fußweg hingegen darf man sich als Fahrradfahrer nur in Schrittgeschwindigkeit bewegen. Erfahrungsgemäß hält sich aber an diese Regelung nur ein Bruchteil der Radfahrer, was wiederum vor allem ältere Fußgänger verunsichert.