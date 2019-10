Udo Plate

Rehfelde (MOZ) So schnell ist Helmut Fritz, Trainer der Landesklasse-Fußballer von Grün-Weiß Rehfelde, wahrlich nicht aus der Reserve zu locken, doch das 1:1-Heimremis gegen Liga-Primus SG Müncheberg nervte den Gauschopf schon. "Da machen wir im zweiten Durchgang nur einen Fehler, der prompt bestraft wird. Ausgerechnet Sebastian Juhre, der wirklich eine bärenstarke Vorstellung abrief, muss dieses Missgeschick unterlaufen", haderte Fritz mit dem späten Ausgleichstreffer (84.) des Spitzenreiters aus Müncheberg und suchte umgehend Trost bei seiner Ehefrau. Allerdings wohlwissend, dass der neuerliche Punktverlust hausgemachte Gründe hat. Seine Elf geht einfach zu fahrlässig mit den sich erarbeiteten Gelegenheiten um.

Die Gemütslage beim Müncheberger Trainerduo Thomas Prentkowski und Carsten Knäfel gestaltete sich indes komplett anders. "Wir müssen unserer Mannschaft ein ganz dickes Kompliment machen. Sie hat immer an den Ausgleich geglaubt, den Tim Olschweski per Direktabnahme in den Winkel technisch vollendet mit einem Traumtor erzielt", feierte das Duo inmitten ihrer Mannschaft und den mitgereisten Fans den späten Punktgewinn.

Beide Mannschaften lieferten sich bei heftig einsetzendem Regen eine intensive Partie. Die Kontrahenten begegneten sich auf Augenhöhe, wobei sich die Platzherren über weite Strecken im ersten Durchgang als eingespieltes, ball- und kombinationssicheres Kollektiv präsentierten. So wirklich schuldig blieben die Gäste indes nichts. Dennoch war die Heimelf überwiegend am Drücker.

Als SG-Abwehrchef Kai Deutschmann Rehfeldes Bledar Mahmuti im Müncheberger Strafraum attackierte, entschied der Unparteiische Kevin Meißner ohne zu Zögern auf den Elfmeterpunkt. Max Herrmann ließ Schlussmann Paul Katschmarek keine Abwehrchance (15.). Auch die nächste Gelegenheit gehörte den Gastgebern. Fast hätte Tobias Kunkel Torsteher Katschmarek mit einem Schuss aus der Rehfelder Hälfte überrascht (21.). Hatte Münchberg in der Anfangsphase noch die Prise Spielkultur vermissen lassen, kämpften sich die Gäste mit Leidenschaft, Willen und Einsatz ins Spiel zurück.

Olschewski mit Traumtor

Durfte die Rehfelder Pausenführung durchaus als schmeichelhaft bezeichnet werden, begannen die Grün-Weißen nach dem Seitenwechsel umgehend, sich die Führung zu verdienen. Dem beginnenden Einbahnstraßenfußball mit einigen Hochkarätern für die Fritz-Schützlinge, begegnete Prentkowski mit der Einwechslung von Markus Felker, der fortan einige Müncheberger Offensivaktionen, auch per Einzelleistungen, inszenierte. Aber echte Torgefahr konnte auch er nicht heraufbeschwören. Vielmehr musste eine Standardsituation für den Ausgleich herhalten. Kai Deutschmann zirkelte einen Freistoß in Richtung Rehfelder Strafraum, Juhres verunglückten Klärungsversuch hämmerte Olschweski sehenswert in den Dreiangel.

Beiden Teams gelang nichts Zählbares mehr und so blieb es beim Remis, das den Münchebergern die Tabellenspitze kostete.