Mitch Rieckmann

Fürstenwalde (MOZ) Der 19-jährige Johann Dörfer erzielte beide Treffer für die Spreestädter, jeweils auf Vorarbeit von Spielertrainer Christian Mlynarczyk. Mit dem vierten Sieg im achten Saisonspiel festigte die Mannschaft als Fünfter ihren Platz im oberen Tabellendrittel.

"Johann hat beide Möglichkeiten eiskalt genutzt. Er bringt viel Geschwindigkeit mit und eine gute Torschusstechnik, hat sich das im Training erarbeitet und verdient", lobt Mlynarczyk den Youngster, der über die linke Angriffsseite stets für Gefahr sorgte. "Als junger Spieler hat er noch körperliche Defizite, ist aber dabei, diese abzubauen und wird damit noch stärker in der Ballbehauptung."

Die frühe Führung (9.) gab den nach dem 2:1-Derbysieg bei Germania Schöneiche ohnehin selbstbewussten Fürstenwaldern zusätzliche Sicherheit. Vor der Pause konnten sie den Vorsprung allerdings nicht ausbauen, blieben meist in der gut gestaffelten Dynamo-Abwehr hängen.

Erst in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel etwas mehr an Fahrt auf, und so ergaben sich Chancen auf beiden Seiten. Christian Grätz und Daniel Friedrich hatten den Ausgleich für die Eisenhüttenstädter auf dem Fuß, vergaben aber. Mit einem schnell gespielten Angriff über die linke Seite zeigten die Gastgeber dann ihre individuelle Klasse. Mlynarczyk setzte sich durch und legte in die Mitte, wo Dörfer sein drittes Saisontor erzielte (69.).

Gäste auf einem Abstiegsplatz

In der Schlussphase besaß der FSV Union dann noch zwei riesen Möglichkeiten: Der eingewechselte Nisarahmad Nikzad lief allein auf Sebastian Grummt zu, lupfte den Ball aber in die Arme des Gäste-Keepers. Auch Mohammad Bayat tauchte frei vor dem Dynamo-Gehäuse auf, hätte selbst schießen können, entschied sich aber nochmal zu Niklas Kosch zu passen, dessen Schuss abgeblockt wurde. So blieb es beim 2:0.

Der FSV Dynamo ist nach der nun schon vierten Auswärtsniederlage auf den vorletzten und damit einen Abstiegsplatz zurückgefallen.