Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Mit der Schrotsäge rücken Edmund und Johannes dem vermutlich dicksten Kürbis der Uckermark zu Leibe. Die beiden Jungs stehen ehrfürchtig vor dem 290 Kilogramm schweren Teil, das hinter dem Besucherzentrum der Blumberger Mühle liegt. Gleich zwei solcher Schwergewichte haben Gärtner Manfred Zobel aus Angermünde gerade erneut den Titel Kürbiskönig eingebracht. Jetzt überwacht er das öffentliche Schlachtefest seiner beiden Giganten.

Was Edmund und Johannes heraussägen, wird sofort an Interessenten und Kürbis-Fans verteilt, die dem Spektakel beiwohnen. Neben dem rötlich-gelben Fleisch sind es vor allem die dicken Kerne im Inneren, nach denen gefahndet wird. Aija Torkler, Chefin des Nabu-Zentrums, will so viele wie möglich davon verteilen. "Wir freuen uns, wenn die Kürbisse und die Kerne weggehen, denn auch das hilft der Sortenvielfalt in unseren Gärten." Die jährliche Wahl des Kürbiskönigs sei daher auch stets ein Fest für die biologische Vielfalt.

Zobel kennt auch die Preise für gute Samenqualität. 50 Euro hat er hingelegt, um drei Kerne einer bestimmten Sorte zu bekommen. Doch nicht einer davon ging auf. Dann holte er sich kleine vorgezogene Pflänzchen, hob große Löcher aus, in die er Pflanzerde schüttete und bereitete so den Boden für die Dicksten der Dicken. Und dann heißt es gießen, gießen und gießen. Gerade in diesem Trockenjahr hätten sonst die Kürbisse schlapp gemacht.

Doch Zobel weiß, wie es geht. Auf der Bank sitzend erzählt er dem andächtig lauschenden Publikum seine Kürbisgeschichten. Schon sein Großvater züchtete in Parstein rund um die Sölle die begehrten Sorten, gab Kuhmist dazu. Die wurden so groß, dass sie mit der Schleppe geholt werden mussten.

Kürbis rutscht auf Spielsand

Manfred Zobel hat in seinem kleinen Garten- und Gemüsebetrieb in Spitzenzeiten bis zu 16 Sorten gezogen. Mit der Zucht der ganz Großen begann er erst 2012. Sein bisher Schwerster wog 438 Kilogramm. Um das Schimmeln zu verhindern, kauft er feinen Spielsand. Darauf kann sich der dickbäuchige Kürbis ohne Verletzungsgefahr beim ständigen Wachstum schieben.

Während die Kinder sägen, tauschen sich die Erwachsenen über Rezepte aus. Kürbissuppe oder -kuchen kennt jeder. Auch das von Familie Zobel so geliebte Kürbis-Kompott süß-sauer dürfte vor allem im Osten Deutschlands noch aus Schultagen in Erinnerung sein. Doch es gibt weitere Raffinessen.

Für die Besucher der Blumberger ist das Schlachtefest ein Glücksgriff: In diesem Jahr sind die meisten selbst gezogenen Kürbisse mangels Wasser eingegangen. Da können Zobels Giganten nun ein wenig aushelfen, um den Kochtopf doch noch in Schwung zu bringen.