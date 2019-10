Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Saison ist zwar fast vorbei. Dennoch übergaben Kerstin Ladewig und Martin Krause vom Sportdezernat am Wochenende den erneuerten Funpark im Club am Wald, Senftenberger Straße. Ohne großes Brimborium. Die Kinder und Jugendlichen haben längst Besitz von den Elementen ergriffen, erobern die Rampen per Skateboard, BMX-Rad und Scooter. Die eigentliche, die große Eröffnungsparty soll im Frühjahr folgen, ließ Amtsleiterin Ladewig wissen.

Die alten Elemente waren vom Sturm beschädigt oder völlig zerschlissen. Nach zehn Jahren sei einfach Ersatz nötig gewesen, bestätigte Club-Leiterin Dietlind Bartz. Mit Blick auf die Beschwerden der Anlieger in puncto Lautstärke habe sich die Stadt nun für Elemente aus Spezialbeton entschieden. Rund 125 000 Euro hat die Kommune investiert.

Zu den Hauptnutzern gehören die Mitglieder der Young Rebels. Auch wenn die Materialwahl etwas umstritten sei, manche meinen, auf Holz würde es sich besser fahren, so sei man doch froh, dass der Park jetzt wieder komplett ist, erklärte etwa Kay (19). Laut Bartz wird die Anlage sehr gut angenommen.