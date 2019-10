Ingolf Bunge

Woltersdorf (Freier Autor) Die Bergung des am Freitag zwischen zwei Zäunen festgefahrenen Lastwagens in Woltersdorf hat sich weit länger hingezogen als erwartet – bis tief in die Nacht. Und es ging schon bald darum, zwei gleiche Lastwagen aus dem Sand zu ziehen. Als sich der Berliner Fahrer gegen 14.30 Uhr auf dem unbefestigten Fuß-/Radweg "Am Steg" zwischen Rosenberg- und Gartenstraße festgefahren hatte, rief er einen Kollegen zu Hilfe. Der war auch schnell zur Stelle – und scheiterte nicht nur damit, zu helfen, sondern kam selbst nicht mehr weg. "Der Fahrer hat gesagt, sein Navi habe ihm diesen Weg angezeigt", schildert ein betroffener Anwohner die Situation um den ersten Laster. Fakt ist: Bauarbeiten blockieren die Schleusenstraße, und auf der Ortsdurchfahrt herrschte am Freitag wegen der gesperrten A10-Brücke Dauerstau. Ein Schild "Durchfahrt verboten" ist in der Verbindung "Am Steg" nicht aufgestellt.

Die Bergung zog sich bis 1 Uhr in der Nacht zum Sonnabend hin. Der erste hinzugerufene Abschlepper konnte nur den Lkw befreien, dessen Fahrer hatte helfen wollten. Für den anderen, tiefer festgefahrenen musste ein größerer Abschleppwagen angefordert werden. Derweil sagt der Anwohner, der seinen weggedrückten Zaun ein wenig gerichtet hat, er mache dem Fahrer keinen Vorwurf. "Die stehen so unter Druck. Dann ist Freitag, und die wollen auch mal früher nach Hause."

Für die Woltersdorfer ist der ohnehin mit Feinsand aufgeschwemmte Weg noch schwieriger zu passieren als zuvor, schließlich haben die Bergungsbemühungen für lockeren Boden auf breiter Flur gesorgt – Radeln kaum mehr möglich.