Reinhard Pfeiffer

Buckow (Freier Autor) Alles andere als vom Winde verweht oder von der nächsten Welle davongespült, war am Sonnabend im Theater untendrunter Sandmalerei mit Suzann Sand zu bewundern. Technisch gesehen, wird auf einen, von unten beleuchteten Glastisch Sand gestreut und darin mit den Händen "gemalt", wie man an einer beschlagenen Fensterscheibe Männekiken zeichnet. Das Ganze wird auf eine Leinwand projiziert.

So weit die nüchternen Fakten. Das eigentliche Erleben ist etwas ganz anderes. Eine ungeheure Suggestivkraft geht von diesen Bildern aus, die in ständiger Wandlung begriffen sind. Magisch ist nur ein schwaches Wort, es ist ein Strudel, in den der Betrachter unweigerlich hineingezogen wird. Er muss höllisch aufpassen, denn in Sekundenschnelle ändern sich die Bilder.

Ein magischer Sog

Aus einem Zugabteil wird unversehens eine bizarre Unterwasserwelt, die wiederum zu einer Ballonreise am Himmelszelt mutiert. Dazu eignete sich die surreale Welt der "Alice im Wunderland" besonders. Flugs wird aus einem Baum der Kater und irgendwo geistert immer der Hase umher, taucht unvermutet aus dem Sandgeriesel auf. Der Zuschauer hält den Atem an, bleibt bewegungslos, um ja nichts zu verpassen. Die Hände der Künstlerin sind ohne Unterlass in Bewegung, um Räume zu erschaffen, die im selben Moment wieder verfließen.

Bemerkenswert die Musik, die eigens dafür komponiert worden ist. Erst das Zusammenspiel ergibt diesen Sog, diese fast schon psychedelische Reise in die Räume, Träume und Welten des Lewis Carroll. Es scheint fast, als wären sie für diese Form der Darstellung geschrieben oder umgekehrt, der Sand wäre extra von der Natur erfunden worden, um diese Welten zu visualisieren.

Suzann Sand stammt aus Tomsk, ist in Usbekistan aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren mit Familie in Deutschland. Ihre Kunst zeigte sie schon in der Schweiz, Lichtenstein und Frankreich, wo sie auch eine Sondervorstellung für den Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate in Paris gab. Und sie trat gemeinsam mit Oleg Popow auf, dem weltbekannten russischen Clown und Pantomimen, der sie auch förderte.

Weitere Vorstellungen: "Alice im Wunderland", Sandmalerei mit Suzann Sand, 2. November und 14. Dezember, Theater "untendrunter", weitere Informationen und Reservierungen http://www.theateruntendrunter.de