Kai Beißer

Wildau/Blankenfelde (MOZ) Die beiden Randberliner Mannschaften sorgten bei ihren Auswärtsspielen für reichlich Spektakel. Die Schöneicher lagen bei Phönix Wildau nach knapp einer Stunde mit 3:0 vorn, kassierten binnen zehn Minuten den Ausgleich, vergaben einen Elfmeter, konnten aber wenigstens einen Auswärtspunkt mitnehmen. Noch ärger erwischte es den Nachbarn aus Erkner, der beim BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow zweimal in Führung gegangen war – am Ende aber dank des Dreifach-Torschützen Dustin Kögler gänzlich mit leeren Händen dastand, wobei der Siegtreffer für die Gastgeber erst in der Nachspielzeit fiel.

In Wildau hatte Wyllames Gomes Dos Santos die Gäste nach vorn gebracht (27.), auf Pass von Kapitän David Karlsch erzielte Abwehrspieler Martin Gruner unmittelbar vor der Pause sein erstes Saisontor, nach einem Alleingang des quirligen Brasilianers Dos Santos schien die Partie früh entschieden (56.).

Beim Elfmeter weggerutscht

"Bis dahin war es ein sehr ordentliches Auswärtsspiel. Was dann in den ominösen zehn Minten passierte, können wir uns auch nicht erklären", sagte Germania-Trainer René Kanow. Einen Abpraller von Torhüter Andrew Gilmour Graham nutzte Philipp Damm zum 1:3 (67.), Ronny Brendel (71.) und Tobias Wieczorek mit einem 18-m-Freistoß (76.) machten den Ausgleich perfekt.

Dennoch hätten die Schöneicher noch gewinnen können, aber Paul Mitscherlich rutschte beim Elfmeter weg, Keeper Nils Alexander parierte (81.). "Trotz des einen Punktes fühlt es sich letztlich wie eine Niederlage an", gab Kanow zu. "Aber so etwas passiert im Fußball nunmal. Man muss ein Spiel eben zu Ende bringen."

Auch der FV Erkner verschoss in Blankenfelde durch Christopher Dillgen ein Strafstoß, ging kurz darauf durch Karam Al Maliji dennoch in Führung (17.). Im Gegenzug der Ausgleich durch Kögler – aus klarer Abseitsposition. Für die lautstarken Proteste kassierte die Gästebank Gelb.

Die Mannschaft von Trainer Ronald Mersetzky war klar besser, hatte ein deutliches Chancenplus, traf aber nur durch Robert Szczegula (43.). Auf der anderen Seite bestrafte erneut Kögler nach einer Stunde einen individuellen Fehler. Was folgte, war ein Anrennen der Gäste, die unbedingt den Sieg wollten, sich ein halbes Dutzend Möglichkeiten erarbeiteten, aber auch immer offener agierten. Und so kam, was kommen musste: Ein langer Ball fiel Kögler vor die Füße, der sich nicht lange bitten ließ und seinen Dreierpack schnürte.