Jörg Kotterba

Frankfurt (Oder) Frankfurt, vor dem Krieg eine stolze und ansehnliche Beamtenstadt, hat im April 1945 ihr Antlitz verloren. Bomben zerstörten wunderschöne Häuser der Innenstadt, auch Kriegssieger brandschatzten. Weitere Bauten von historischem Wert wurden in DDR-Zeiten vernichtet. Doch in den zurückliegenden drei Jahrzehnten ist viel geschehen. Viele graue Häuser und triste Straßenzüge besitzen ein neues Gesicht. Diese Serie soll Lust auf die Stadt machen: Ein Streifzug durch die Zeit – lokalpatriotisch und mit Mut zu Lücken.

Wir blicken auf den März 1990. Die Berliner Mauer ist vor vier Monaten gefallen. Von einer "idealen Kulisse für Kriegsfilme" schreibt damals ein Frankfurter an die "ZEITung", ein Blatt des Neuen Forums, angesäuert. Er meint das in DDR-Zeiten heruntergekommene und so graue Kiez Altberesinchen. Und informiert, dass Jugendliche das leerstehende Eckhaus "Königs Fritze" besetzt haben. Mehr wisse er nicht.

Tatsächlich gründet sich im Jahr der deutschen Einheit in "Königs Fritze" ein alternatives Kulturprojekt. Initiator Frank Deinert und Freunde wollen das mehr als hundert Jahre alte und jetzt ruinöse Gemäuer retten. Und in dem über etliche DDR-Jahre verwaisten Haus einen Informations- und Kommunikationspunkt einrichten. Doch schon Monate später wird das 690 Quadratmeter große Grundstück in Erbpacht gegeben. Die Pächter, zwei Westberliner Privatleute, verrammeln sämtliche Türen. Vertreiben Deinert & Co.

Das Haus verfällt zusehends. Dann bemüht sich Frankfurts Rechtsamt "erfolglos und scheinbar auch nicht mit dem nötigen Druck darum, den Erbpachtvertrag für nichtig erklären zu lassen", schreibt die Märkische Oderzeitung im Februar 1994. So seien bei Vertragsschluss – damals noch unter Wirtschaftsdezernent Franke – Formfehler begangen worden."

Ein Jahr später erwirbt Unternehmer Heinz-Oskar Kühne, in DDR-Zeiten Chef der Frankfurter Gebäudewirtschaft, das noch immer verschlossene Grundstück an der ehemaligen Carlsstraße, heute Fürstenberger Straße 38. Sechs statt geplanter drei Millionen D-Mark muss er für die Sanierung inves-tieren.

Seit mehr als 20 Jahren steht das Objekt in der Denkmalliste der Stadt als Einzeldenkmal mit der zusätzlichen Bezeichnung "Wohnhäuser mit der ehemaligen Gaststätte Königs Fritze".

"Königs Fritze". Seinen anheimelnden Namen hat die Restauration vom Kaufmann und Destillateur Fritz König – Königs Fritze eben. Der lässt zwischen 1869 und 1912 das Grundstück in mehreren Bauetappen errichten: Mit einer Destillation, der Biergaststätte nebenan und zahlreichen Wohnungen. Fritz König stirbt 1920. Danach zählt "Königs Fritze" zu den berüchtigsten Kneipen der Stadt.

Langjähriger Wirt dort ist Erich Beckmann. Er steht vom Oktober 1954 bis in die Märztage des Jahres 1973 hinter dem Tresen von "Königs Bierstuben", wie die Kneipe nach dem Krieg heißt. Der Wirt muss das Lokal umbenennen, weil irgendwer in der SED-Kreisleitung glaubt, der Name soll an König Friedrich erinnern. Gemeinsam mit Ehefrau Johanna zapft Beckmann dort zu DDR-Zeiten das Bier, verkauft Bockwurst und Buletten, schenkt HO-Kaffee aus. Schon morgens kommen die Schichtarbeiter oder Eisenbahner auf eine Molle – das Glas für 40 Pfennig.

Und heute? Wirt Frank Nagel sorgt für Gemütlichkeit. "Königs Fritze" ist aus Altberesinchen nicht mehr wegzudenken.