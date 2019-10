MOZ

Schwedt (MOZ) Streng genommen ist es kein Neuanfang. Für Dany Christin Echtmann ist die Position als neue Leiterin der Schwedter Stadtbibliothek ein Heimspiel. In den backsteinernen Wänden des früheren Ermelerspeichers begann für die gelernte Finanzkauffrau vor knapp drei Jahrzehnten das Berufsleben. Ganze 18 Jahre arbeitete sie in der Bibliotheksverwaltung, saß dabei auch mal in der Ausleihe oder organisierte Harry Potter-Lesenächte mit. "Eigentlich hätte ich damals schon gern die Leitung übernommen, aber mir fehlte noch die entsprechende Qualifikation", erinnert sie sich heute im Leitungsbüro der Bibliothek.

Die Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen führte die Mutter von zwei Kindern damals von der Bibliothek weg. Als neue Mitarbeiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit knipste sie den Bürgermeister bei zahlreichen Veranstaltungen, gestaltete die Rathaus-Website und das Amtsblatt. Nebenbei ließ sie sich zur Verwaltungsfachwirtin im öffentlichen Dienst ausbilden. Anschließend fand sie eine Stelle bei der Wirtschaftsförderung. Neun Jahre begleitete und beriet sie Unternehmen, stellte Förderanträge und erhielt tiefe Einblicke in Wirtschaft und Politik. Dabei baute sie ein großes Netzwerk auf. "Ich gehe mit allen Wassern gewaschen zurück in die Bibliothek", verkündet die 48-Jährige stolz.

Literarische Digitaloffensive

Als sie das Angebot bekam, die Leitung der Stadtbibliothek zu übernehmen, zögerte sie zunächst: "Ich habe drei Nächte darüber geschlafen und dann entschieden, zurückzugehen." Jetzt, seit Oktober voll im Amt, wirkt sie zufrieden mit ihrer Wahl. Auf ihrem Schreibtisch liegen Broschüren betitelt als "Wer bezahlt mein Projekt" und "Total digital". Die Hefte verraten schon, wohin die Reise mit Frau Echtmann gehen wird: "Wir werden die Digitalisierung der Bibliothek weiter vorantreiben. Meine Erfahrung in der Fördermittel-Beschaffung wird da von Vorteil sein." Ihr erstes Projekt im Zeichen der Digitalisierung thront aktuell schon auf dem Sideboard des Leitungsbüros: Tabaluga, Biene Maja und Benjamin Blümchen sowie 59 weitere kleine Figürchen werden bald den Schwedter Kindern ihre Geschichten erzählen. Sie gehören zum neuesten Schrei im Kinderzimmer: Die Toniebox. Hierbei handelt es sich um kleine, gepolsterte Lautsprecher. Wird eine Tonie-Figur auf die Box platziert, spielt diese das passende Hörbuch dazu. "Viele werden zu Weihnachten über so eine Box nachdenken. Allerdings kostet die Figur zwischen 15 und 20 Euro. Wir als Bibliothek möchten daher die Ausleihe der Hörfiguren ermöglichen", erläutert Dany Echtmann ihre Strategie. Zu Weihnachten will sie die kleinen Kerle auf die Kinder loslassen.

Das erste große Event für die neue Bibliotheksleiterin wird das Stadtfest im September nächsten Jahres sein. Da feiert Schwedt seinen 755. und die Stadtbibliothek ihren 75. Geburtstag gleich mit. "Ich möchte bis dahin gern einen Lesehof hier installieren, der zum Stadtfest eröffnet werden soll." Sie hofft, dadurch neue Leser zu gewinnen. Ein wichtiger Impuls, schließlich soll die Bibliothek auch mal ihr hundertjähriges Jubiläum feiern.