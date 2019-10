Janet Neiser

Eisenhüttenstadt In dieser Woche soll auf der Brücke in der Straße der Republik in Eisenhüttenstadt mehr Licht angehen. Das kündigte das Rathaus Eisenhüttenstadt an, nachdem es Beschwerden über die nur einseitig leuchtenden Laternen gegeben hatte. Ein Bürger schrieb: "Es ist einfach zu dunkel, wenn man da mit Fahrrad langfährt. Ist es nicht möglich die Laternen einzuschalten? Der Gehweg ist auch nicht der beste." Ein weiterer schildert ebenfalls: "Die Brücke der Straße der Republik ist so schlecht beleuchtet, dass man nicht mal die Gefahrenstellen auf dem Gehweg und ganz besonders auf dem Fahrradweg richtig erkennen kann ... Es ist gefährlich und auch sehr gruselig, wenn man zur Schicht fährt." Die Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt reagierte schnell: Es habe eine Überprüfung gegeben. Dabei sei entschieden worden, auch die Beleuchtung auf der zweiten Straßenseite wieder in Betrieb zu nehmen. Der Auftrag dafür sei bereits erteilt. Die Realisierung erfolge direkt nach Lieferung der bestellten Leuchtmittel. Die Inbetriebnahme der Straßenbeleuchtung ist nun für diese Woche eingeplant. Zudem äußerte sich die Verwaltung zu den schadhaften Wegen. In diesem Jahr sei mit der Instandsetzung der Geh- und Radwege im Abschnitt zwischen der Gubener Straße und der Eisenbahnbrücke begonnen worden. Die Erneuerung soll in den nächsten Jahren abschnittsweise bis zur Karl-Marx-Straße weitergeführt werden.