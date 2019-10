BRAWO

Brandenburg Das Freiwiligenzentrum der Caritas bietet am Montag, 4. November, einen Workshops zum Thema "Anerkennungskultur" an. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, wie die Leistungen von Freiwilligen besser anerkannt werden können. Neben einem Theorie-Input besteht dabei die Möglichkeit, die eigene Anerkennungskultur zu reflektieren und sich mit anderen Einsatzstellen für Freiwillige auszutauschen. In diesem Sinne sichtet sich der Workshop an alle Vereine, Organisationen und Einrichtungen, die mit Freiwilligen zusammenarbeiten.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 14.30 Uhr im Gemeindesaalder katholischen Kirchengemeinde Hl. Dreifaltigkeit, Neustädtische Heidestraße 24, statt. Anmeldungen und weitere Informationen: Tel.: 03381/ 2099334 oder per Mail an: fwz-brandenburg@caritas-brandenburg.de.