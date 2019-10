Michael Dietrich

Frankfurt(Oder) (MOZ) Bei der 30. Meisterfeier der Handwerkskammer in Frankfurt (Oder) sind neben den Jungmeistern, die ihre Meisterbriefe erhielten, auch neun Goldene und Silberne Meister aus der Region Schwedt und Angermünde geehrt worden. Einen Goldenen beziehungsweise Silbernen Meisterbrief zusammen mit einem Präsent erhielten jene Meister, die vor 50 beziehungsweise 25 Jahren ihre Meisterbriefe erhielten. Bei Konditormeister Hans-Joachim Striegler aus Angermünde war das 1969, bei seinem früheren Lehrling Frank Schäpe aus Schwedt war es 1994.

Mit Schal und Urkunde

Bei der "Meisterfeier der Generationen" im Foyer der Konzerthalle in Frankfurt (Oder) wurden die etablierten Meister für ihre Verdienste der letzten 25 beziehungsweise 50 Jahre im Meisterstand geehrt. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte zuvor den Jungmeistern mit auf den Weg gegeben, dass sie stolz auf ihren Abschluss sein sollen. 55 der 62 Jungmeister und -meisterinnen waren anwesend und nahmen wie Elektotechniker-Meister Henry Pinkpank aus Schwedt ihren Handwerkskammer-Schal und den Meisterbriefe entgegen. "Mit dem Meisterbrief in der Tasche gehört Ihnen die Zukunft", sagte der Minister.

Die 83 anwesenden Meister, die anschließend die Bühne erklommen, konnten das bestätigen. Sie nahmen mit Stolz ihre Goldenen und Silbernen Meisterbriefe entgegen.

Abschluss Nummer drei

Für den Schwedter Frank Schäpe ist der Silberne Meisterbrief inzwischen schon der dritte, den er in seinen Händen hält. Als viele seiner Altersgenossen 1989 die Vorzeichen der friedlichen Revolution umtreiben, sitzt er und schwitzt in der Backstube oder büffelt für seine Meisterprüfung. Am 9. Oktober 1989, dem Tag der entscheidenden Montagsdemo in Leipzig, bekommt der damals 22-Jährige seinen Meisterbrief für das Konditorhandwerk, das er beim Angermünder Konditormeister Hans-Joachim Striegler gelernt hat. Doch dafür bekam er 2014 keinen Silbernen Meisterbrief. Die Handwerkskammer hatte diese Ehrung erst später eingeführt. Am Wochenende geehrt wurde der heute 52-Jährige für seinen 2. Meister, den er 1994 im Bäckereihandwerk ablegte.

Den Ausschlag dafür gab damals Dietrich Klein, früherer Direktor der Schwedter Stadtsparkasse, der ihn bei der Kreditanfrage für eine eigene Bäckerei fragte, ob er denn nicht zum Konditor- auch den Bäckermeister nachlegen wolle. "Bereut habe ich das nie", sagt der Bäcker-und Konditormeister. "Für die Ehrung des ersten Meisters muss ich halt bis zum Goldenen Meisterbrief im Jahr 2039 durchhalten."