Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Bundesfreiwilligendienst, den Ruba Homsi beim Kontakt-Verein absolviert, ist ihre erste Arbeitsstelle. Gerade hat die junge Frau, die seit drei Jahren mit ihren Eltern und zwei Brüdern in Deutschland lebt und in Eberswalde zu Hause ist, an der Oberschule in Finowfurt die zehnte Klasse abgeschlossen. Nach wie vor ist sie fest entschlossen, Medizin zu studieren. "Mein großes Ziel ist es, Zahnärztin zu werden", sagt Ruba Homsi, die sich nicht davon unterkriegen lässt, dass ihr Notendurchschnitt nicht reichte, sogleich mit dem Studium beginnen zu können.

Die Bundesfreiwillige hätte jeden Grund, auf all das stolz zu sein, dass sie in ihrer Wahlheimat bereits erreicht hat. Als sie das bürgerkriegsgeschädigte Syrien verließ, sprach sie kein einziges Wort Deutsch. Und hat es trotzdem geschafft, in der Schule mitzukommen. "Mir ist nichts anderes übrig geblieben, als fleißig zu lernen", sagt sie bescheiden.

Einsatz in den Sprechstunden

"Ruba ist eine äußerst angenehme Kollegin", lobt Irena Holzmann, die Vorsitzende des Kontakt-Vereins und Leiterin der Migrationserstberatung für Spätaussiedler und Ausländer, die vom Bund der Vertriebenen getragen wird und im Bürgerzentrum an der Schorfheidestraße 13 im Brandenburgischen Viertel zu finden ist. Die Vorgesetzte äußert sich begeistert über die schnelle Auffassungsgabe, das Einfühlungsvermögen und die Freundlichkeit ihrer jüngsten Mitarbeiterin.

Die Arbeit sei vielfältig und spannend, findet die Bundesfreiwillige, die sogar dem eher trockenen Sortieren von Akten etwas Gutes abgewinnen kann. "So verbessere ich mein Deutsch weiter", sagt sie. Am liebsten bringt sie sich jedoch in den Sprechstunden ein, die immer dienstags von 10 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung abgehalten werden. Sie übersetzt für die Ratsuchenden, die meist aus Syrien stammen. Sie füllt mit ihnen gemeinsam Anträge aus und ist dabei, wenn Behördengänge oder Arztbesuche anstehen. "Dabei verschafft sich Ruba selbst bei älteren Männern, die ihre Großväter sein könnten, auf freundliche Weise Respekt", urteilt Irena Holzmann. Als Rubas Vater, Mohamad Homsi (48) die Tochter im Büro besucht, freut er sich darüber, wie angesehen sie bei ihrer Vorgesetzten ist. Die Geehrte lächelt froh. Und bedankt sich ihrerseits bei Irena Holzmann für deren unermüdliche Hilfe sowie bei Sooad Shahwan (34) aus Syrien, deren Bundesfreilligendienst beim Kontakt-Verein gerade ausläuft und von der sie viel gelernt habe.

Bisher vier Bewerbungen

Die Arbeit in der Beratungsstelle ist für Ruba Homsi weit mehr als ein Notnagel. Dennoch bemüht sich die 16-Jährige um eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin, der ein Medizinstudium folgen soll. "Bisher habe ich mich in vier Praxen beworben, bin jedoch noch nicht einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden", bedauert sie. Es fällt ihr schwer, sich in Geduld zu üben.

Da geht es der jungen Frau wie vielen Altersgenossinnen – ob mit oder ohne Kopftuch.