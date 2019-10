Fünf Fragen an Mario Triepke

Wer hat Sie in Ihrer Entwicklung am meisten geprägt?

Da kommt an erster Stelle meine Familie und dazu das Leben hier mit Haus, Hof und Hund.

Was würden Sie als Erstes veranlassen, wenn Sie Bürgermeister Ihres Orts wären?

Ich würde den Schilderwald und die innere Stadtumfahrung für Pkw abschaffen, um die Geschäfte und Gaststätten wieder mehr zu beleben.

Was wünschen Sie sich seit Jahren?

Eine zweite Schießhalle mit zehn Bahnen.

Möchten Sie nochmal 17 Jahre alt sein?

Ein klares Ja. Allerdings unter der Voraussetzung, dass ich auf das Wissen von heute zurückgreifen kann.

Was hält Sie in Ihrer Heimat in Ostbrandenburg? Würden Sie in Ihrem Leben noch einmal an einen anderen Ort ziehen?

Die Familie und das Haus halten mich mich hier. Aber wer weiß, unter bestimmten Umständen würde ich auch umziehen, mit Sonne das ganze Jahr über.⇥mor