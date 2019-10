MOZ

Ortsname (MOZ) "Intim" findet Katsiaryna Filist die Art, wie der Verein "My Life" Lebensgeschichten von Menschen aus der Grenzregion sammelt, in Ich-Form erzählt und in Alben festhält. Die Berliner Künstlerin hatte das Archiv vor Jahren entdeckt, als sie gerade an einer Installation zum Thema verlorene Heimat arbeitete. Sie wollte die Geschichte ihrer Großmutter während der sowjetischen Besatzung 1939 im alten Ostpolen reflektieren. Da sie sie nicht mehr selbst fragen konnte, recherchierte Filist im My Life-Archiv, um sich von der dortigen Erinnerungsarbeit inspirieren zu lassen.

Eine intime Atmosphäre schafft auch der kompakte 35 qm große Raum, in den das Archiv für menschliche Schicksale nun beheimatet ist und den Katsiaryna Filist mitgestaltete. Drei Wochen lang hat sie mit einem Kollegen Textfragmente, Zitate und Fotos aus 50 Biografien zu einer Collage verarbeitet, die die gewölbte hintere Wand bis zur Decke füllt. "Wir wollten das Chronologische durchbrechen und das Ganze in einer anderen Struktur erzählen."

Der Raum, der nur vom Hof aus zugänglich ist, die sogenannte "Samotnia" – auf Deutsch soviel wie Abgeschiedenheit – sei einst als eine Ort der Besinnung gedacht gewesen, sagt Krzysztof Wojciechowski, Chef von "My Life" und Direktor des CP. Doch diesen Zweck erfüllte der Raum nie so recht. Später befand sich ein Kunstwerk darin. Davon blieb ein an der Decke hängender Grenzpfahl – dessen Symbolik passt nun gut in das Schicksalsarchiv. Links und rechts in Regalen lagern in Ordnern Zeugnisse von rund 1000 Personen, 400 sind in gebundenen Biografien publiziert. Das Archiv musste aus der Bibliothek des CP ausziehen, um Platz zu schaffen für die European New School of Digital Studies, die im kommenden Jahr an der Viadrina starten soll.