Arnold Ille

Lebus Während im ganzen Land der Refrain zu Helene Fischers "Atemlos" mitgesungen wird, konnte man in Lebus Musikfans einen Abend lang "Grenzenlos" schreien hören. "Grenzenlos" ist eine von fünf Bands, die in diesem Jahr den "Rock am Kreisel" beschallten.

Die vierköpfige Rockband ist aus dem Oberallgäu, dem südlichsten Landkreis Deutschlands, angereist und der Auftritt in Lebus stellte eine Premiere dar; Es war ihr erster Aufritt in Brandenburg. "Wir sind im siebten Jahr, zehn sollen es werden.", teilt Veranstalter Michael Gremling zuversichtlich mit. Der Zuspruch unter den Besuchern ist groß. Knapp 400 Gäste wurden in diesem Jahr gezählt. Darunter der Seelower Sven Herzog. Er besucht diese Veranstaltung gerne, da er hier alte Bekannte trifft und neue Bands für sich entdecken möchte. Die Färbungen der Bands an diesem Abend sind sehr unterschiedlich. So motiviert die Musik der Band "Hartholz" viele Besucher zum sogenannten Pogen. Während die Musiker der Band "Unglaublicher Vorfall" weniger raue Töne einschlagen: Mit Neuinterpretationen bekannter Kinderlieder sorgten sie für eine heitere Stimmung. "Progressive Metalcore" wird der Musikstil genannt, den die Kölner Jungs von "We Scrape The Sky" mitbrachten. Ein Genre, dem man selten in Form von Live-Konzerten in unserer Region begegnet. Und doch findet es Zuspruch unter den Besuchern.

Fans aus ganz Deutschland

Diese kommen aus ganz Deutschland angereist, was sich auch am Fanclub der Band "Grenzenlos" zeigt. Die sechsköpfige Truppe rund um Thomas und Max setzt sich zusammen aus Mitgliedern, die sich über die Musik kennenlernten. Sie kommen aus Braunschweig und Rostock und genießen ihren Aufenthalt in Lebus. "Rock‘n‘Roll bis in die Nacht, feiern bis der Tag erwacht", so eine Textzeile der Band "Hartholz". Damit dies auch in Zukunft weiterhin möglich ist, wollen die Veranstalter an dem Feedback der Besucher aufbauen und heißen weitere Sponsoren herzlich willkommen.