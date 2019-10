Frank Pabst

Neuruppin Nach fast einem Jahr war es endlich soweit. Die neuen Trikots sind da. Doch die BBC-Frauen wollten beim Heimturnier auf der Kegelsportanlage am Rheinsberger Tor noch einmal im vertrauten Gewand auflaufen. Nach fast zehn Spielzeiten sollten die "Abgetragenen" mit einem Heimsieg verabschiedet werden. Dies gelang schließlich auch. Mit 3520 zu Fall gebrachten Kegeln verwies das Landesliga-Team des BBC 91 Neuruppin die Spielgemeinschaft Eberswalde (3478 Holz) auf den zweiten Rang. Spannend wurde es im Kampf um Platz drei. Mit drei Hölzern Vorsprung sicherte sich diesen der SV 90 Fehrbellin vor der Spielgemeinschaft Michendorf/Seddin.

Noch steht ein Wettkampf in der Vorrunde auf dem Programm, bevor die Qualifikanten für Meisterrunde feststehen. Beste Aussichten haben die Fontanestädterinnen, die die Tabelle nun mit zehn Punkten anführen. Um den zweiten Meisterrundenplatz wird ein Kampf zwischen Fehrbellin und Eberswalde entbrennen. Wer am 9. November in Michendorf die Nase vorn hat, kann dann ab Dezember ein Wörtchen um die Landesmannschaftmeisterschaft 2020 mitreden.

Doppelte Aushilfe bei Fehrbellin

Den Start in den Neuruppiner Wettkampf für den BBC vollzog Ellen Kuball. Mit 847 auf die Seite gelegten Kegeln spielte die Lokalmatadorin den Durchgangsbestwert. Auch die Konkurrentinnen quälten sich zu Beginn über die Tücken der Anlage. Nach jeweils 120 Würfen lag das Quartett nur elf Holz auseinander. Für Fehrbellin eröffnete Ersatzkeglerin Dana Vatter mit 842 das Turnier. Da bei Fehrbellin mit Manuela Dreßler und Meike Erdmann gleich zwei Stammkräfte fehlten, kam zudem Sylvia Münchow zum Aushilfseinsatz. Die Keglerin, die ansonsten in der 2. Kreisklasse spielt, hatte am Ende 825 Holz im Wettkampfbuch zu stehen. Auf BBC-Seiten verteidigte Kerstin Stephan mit 891 Zählern die Führungsposition. Eberswalde blieb dank 879 Holz von Marina Penz dran. Zur Halbzeit führten die Gastgeberinnen knapp mit 13 Holz vor Eberswalde.

In Runde drei fiel die Vorentscheidung im Kampf um den Tagessieg. Nicole Liebert legte für den BBC mit 896 den Mannschaftsbestwert hin und nahm der Eberswalder Konkurrentin satte 50 Hölzer ab. Kathrin Hildebrandt kegelte Fehrbellin mit 863 Holz um einen Rang nach vorn. Der letzte Block hatte es noch einmal in sich. Während die Eberswalderin Lisa Völter mit 907 einen tollen Tagesbestwert spielte, machte Sylke Jäkel mit 886 den Deckel für den BBC drauf.

Spannung kam im Duell zwischen Fehrbellin und Michendorf auf. Angelika Lehnhardt aus Michendorf gab alles, um Fehrbellin noch abfangen zu können. Sie war zwischenzeitlich gar schon vorbeigezogen an Sissy Wianke. Doch die schlug zurück. Am Ende hatten beide mit 886 beziehungsweise 868 Holz den Mannschaftsbestwert erreicht. Als Aufsteiger darf Fehrbellin somit weiter von der Meisterrunde träumen.

Obwohl noch nicht getragen, können die neuen BBC-Trikots schon eine Geschichte erzählen. Beginnend mit dem Aussuchen aus den Katalogen, Bestellen für die Anprobe, dem Kauf und das Bedrucken mit Nachbestellungen wegen Mängeln: kaum etwas lief so, wie es sich die BBC-Damen gewünscht hatten. Nach dem Heimturnier war es nun soweit, dass die "Neuen" zum ersten Foto-Shooting angezogen wurden.