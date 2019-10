Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Einen zehntägigen Lehrgang zum zertifizierten Natur- und Landschaftsführer Uckermark haben 23 Frauen und Männer absolviert. Um Besuchern die Schutzgebiete mit ihren Schutzzielen näher zu bringen, haben sich mehrere Partner zu einem Gemeinschaftsprojekt zusammengeschlossen. Neben dem Landesamt für Umwelt wirkten der Nationalpark Unteres Odertal, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, der Tourismusverein Angermünde und die Tourismus Marketing Uckermark GmbH mit. Fachleute aus verschiedenen Bereichen gaben vom 11. bis 20. Oktober ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter wie der Leiter des Biosphärenreservates Martin Flade, der unter anderem über die Schutzgebietspolitik in Brandenburg sprach, oder Roland Schulz, der für das Thema Kommunikation und Führungsdidaktik zur Verfügung stand. Die Ausbildung fand an verschiedenen Orten statt.

Viele verschiedene Gastgeber

Die Teilnehmer trafen sich mit den Referenten in der Blumberger Mühle, im Besucher- und Informationszentrum Geopark Groß-Ziethen, im Kloster Chorin und im Natura 2000-Haus in Criewen. Am Freitag war Hemme-Milch in Schmargendorf Gastgeber. Fast täglich gab es Exkursionen, so in den Buchenwald Grumsin oder ins Tal der Liebe. Nationalparkleiter Dirk Treichel war am Donnerstag bei der Führung durch die herbstliche Flussaue mit der Naturwacht mit dabei. "Alles hat gut geklappt, obwohl Exkursionen mit einer so großen Gruppe auch eine Herausforderung sind", meinte Andrea Mack vom Landesamt für Umwelt. Die Teilnehmer kamen aus den verschiedensten Bereichen. Die Palette reichte vom Förster über den Umweltpädagogen bis zu You-Tuberin. Oliver Nowatzki vom Salon im Gutshaus Friedenfelde gab als Motivation an, sein Umfeld für seine Gäste besser erlebbar zu machen. Die fünffache Mutter Nancy Daunheimer aus Groß Pinnow bringt nicht nur Erfahrungen mit Kindern mit. Sie interessiert sich auch für gesunde Ernährung, Fotografie, ist oft mit dem Pferd unterwegs und möchte ihr Wissen über Heilpflanzen und Naturbräuche erweitern. Der Soziologe Thomas Rohlinger hat alle Erdteile bereist. Er möchte künftig besonders internationale Gäste führen. Ein Reiseanbieter aus Potsdam plant Tagestouren mit dem Rad oder dem Kajak anzubieten. Diese Mischung sei das besondere. "Die Teilnehmer partizipieren voneinander", sagt Andrea Mack.

Gemeinsame Vermarktung

Neben der Grundlagenschulung hat jeder seine Vorlieben und Stärken, die den Gästen zugute kommen. "Die Tourismusvereine, das Biosphärenreservat und der Nationalpark werden die Angebote gemeinsam vermarkten und die Natur- und Landschaftsführer betreuen", erklärt Johanna Henschel vom Angermünder Tourismusverein. "Wir 23 ausgebildeten Natur- und Landschaftsführer werden das touristische Potenzial in der Uckermark weiter erhöhen. Ich bin schon gespannt auf Taschenlampenführungen an sagenhafte Orte, an Waldbaden in Buchenwäldern oder eine heiße Wanderung nach Afrika. All diese Angebote wird es hier bald geben", sagt Roland Schulz. Am 29. November erhalten die Kursteilnehmer ihre Zertifikate.