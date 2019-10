Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Proppevoll war es am Sonntagnachmittag im Tiergehege auf der Insel. Die Besucher drängten sich nicht nur an den Tischen auf dem Festplatz, sondern auch hin und wieder vor einzelnen Gattern. "Wir freuen uns sehr darüber, dass heute so viele Gäste hier sind", war Kath­rin Flügel, Vorstandsvorsitzende des Fördervereins, freudig überrascht, "heute sind wirklich besonders viele Besucher hier."

Ein besonderer Publikumsmag­net war der Falke, den Falkner Michael Brannaschk mitgebracht hatte. Ganz mutige Gäste durften den für die Jagd abgerichteten Vogel auf ihrem Arm tragen – natürlich geschützt durch einen Lederhandschuh. Jim aus Beeskow gehörte zu den Mutigen. Mit gehörigem Respekt ließ er den Falken auf seinem Arm Platz nehmen, hielt ihn immer mit Abstand zu seinem Körper. "Das war sehr schön", sagte der Neunjährige anschließend, "ich hatte gar nicht so viel Angst." Michael Brannaschk erzählte, er betreibe die Falknerei als Hobby und habe noch andere Greifvögel. Zu den Veranstaltungen im Tiergehege bringe er die Tiere gern mit.

Jims Vater Jörg Löwe berichtete, er komme sehr gern mit der Familie aus Beeskow nach Eisenhüttenstadt ins Tiergehege. Am Sonntag hatte er eine große Menge Kastanien mit, die er als Futterspende abgeben wollte – aber: Kastanien werden im Tiergehege nicht abgenommen. "Kastanien sind leider nicht lagerfähig", erklärte Kathrin Flügel, "sie schimmeln schnell. Deshalb nehmen wir nur Eicheln an."

Kräuterhexe und Männerchor

Der Erlös des Herbstfestes kommt über den Förderverein direkt dem Tiergehege zugute. Vereinsmitglieder und Helfer hatten viele Kuchen gebacken, welche gegen Spenden abgegeben wurden. Der Männergesangverein "Germania" 1885 Fürstenberg (Oder) unterhielt die Gäste mit seinen Liedern und die Kräuterhexe schminkte die Mädchen und Jungen.