Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit der 3. Klasse will sie auf das Gauß-Gymnasium gehen", sagt die Einzelfallhelferin einer Grundschülerin im Rollstuhl aus Frankfurt. Ihren Namen will sie nicht nennen. Aber ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen, dass der Wunsch wohl unerfüllt bleiben wird – wenn nicht bald mit dem Umbau der Spezialschule begonnen wird. Derzeit besucht das Mädchen die 5. Klasse.

Ursprünglich hätte es mit dem behindertengerechten Ausbau längst losgehen sollen. Doch noch immer fehlt die Baugenehmigung, teilt die Stadt mit. Letzter noch offener Punkt ist der Brandschutz. An dem Konzept werde gearbeitet, erklärt Pressereferentin Kora Kutschbach. "Dies ist aufgrund des Gebäudegrundrisses sowie der verschiedenen Gebäudeebenen ein komplexer Prozess, in dem die derzeitigen brandschutztechnischen Vorschriften mit dem Denkmalschutz zu vereinbaren sind", sagt sie.

Baugenehmigung fehlt

Erst mit der Baugenehmigung könne eine seriöse Kostenschätzung erfolgen. Die wiederum sei Voraussetzung, um Fördermittel zu beantragen. Von rund 1,4 Millionen Euro Baukosten war Anfang 2018 die Rede. Von der Bewilligung der Gelder ist dann der Baubeginn abhängig.

Die geplanten Umbauten in dem Anfang der 1930er im Bauhausstil errichteten Gebäude sind aufwendig. Denn auch in den drei Etagen selbst sind viele Treppen und Stufen zu überwinden. Das Gauß-Gymnasium könne daher nur in Teilen barrierefrei gestaltet werden, sagt Kora Kutschbach. "Aber es wird möglich sein, dass gehbehinderte Menschen die Schule zum Zweck des Lernens und Lehrens besuchen können."

Vorgesehen ist der Anbau eines Personenaufzuges an der Westseite. Im Ostflügel soll eine Innenrampe eingebaut werden. Dazu sind barrierefreie Ausgänge und Toiletten sowie ein Lift zum Musikraum geplant. Hinzu kommen eine Rauchmelde- und Hausalarmanlage, brandschutzsicherere Türen, Fenster und Geschossdecken, eine Amokanlage und W-Lan in allen Räumen.

Sollte es für die betroffene Fünftklässlerin mit dem Gauß-Gymnasium nicht klappen, hießen die Alternativen Beeskow oder Seelow. Dort gibt es die nächsten beiden barrierefreien Gymnasien, die derzeit auch von zwei Schülerinnen aus Frankfurt besucht werden. Denn das Liebknecht-Gymnasium – das einzige frei zugängliche in der Stadt – ist weit entfernt von rollstuhlgerecht. Die vier Gebäude verfügen weder über Fahrstühle, noch Treppenlifte oder entsprechend ausgebaute Sanitäranlagen. Drei der Häuser sind zudem denkmalgeschützt. Pläne für den barrierefreien Ausbau gebe es keine, erklärt die Pressereferentin. "Die Investitionen wären dafür unverhältnismäßig hoch". Ihr Abitur ablegen können Schülerinnen und Schüler mit Körperbehinderung aus Frankfurt am beruflichen Gymnasium des Oberstufenzentrums. Der Besuch ist allerdings erst ab Klasse 11, also über den Umweg Oberschule, möglich.

Für die naturwissenschaftlich interessierte Grundschülerin ist das nur ein schwacher Trost. Sie wolle unbedingt auf das Gauß-Gymnasium. "Die Frage ist, warum nicht schon vor 10, 20 Jahren mit den Planungen für einen Umbau begonnen wurde. Jeder Mensch hat das Recht auf Teilhabe", sagt ihre Einzelfallhelferin.

Auch Schulleiterin Rita Lange wünscht sich, dass sie Kindern im Rollstuhl, die die nötigen Zugangsvoraussetzungen mitbringen, bald keine Absage mehr erteilen muss. "Wir haben tatsächlich immer wieder Anfragen", sagt sie. Es gebe bereits jetzt Schüler mit körperlichen Einschränkungen, wie Seh- oder Gehbehinderungen, die das Gymnasium besuchen. Auch diese würden von einem rollstuhlgerechten Ausbau profitieren.