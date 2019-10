Täglich geöffnet bei vielseitigem Angebot

Die Inhaberin des Blumengeschäfts "Blütenzauber" in Beeskow ist gelernte Floristin und seit 27 Jahren selbstständig tätig. Die Geschäftsräume am Markt hat sie vor etwa sieben Jahren, nach dem dritten Umzug des Ladens, gemietet. Das Blütenzauber ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Das Angebot ist umfangreich. Es reicht von frischen Blumen, Topfpflanzen, Gebinden sowie Dekorationen für Events bis hin zu Trockenfloristik, Dekorationsgegenständen und Tischwäsche bis hin zu Schokoladen, Gewürzen und Likören.⇥mor