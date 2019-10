Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Mit einem Tag der offenen Tür von 14.30 Uhr bis 16 Uhr und einem Festakt für geladene Gäste am Abend feiert die Löcknitz-Grundschule am Mittwoch 40. Geburtstag. Unter ihrem heutigen Namen ist die Schule allerdings erst 15 Jahre alt, und die Baulichkeiten sind seither mehrfach erweitert worden. 40 Jahre alt wird der DDR-Typenbau, der 1979 unter dem Namen Lenin-Schule in Betrieb ging. "Im Volksmund hieß sie auch Genezareth-Schule", sagt Ortschronist Frank Retzlaff – wegen der Nachbarschaft zur gleichnamigen evangelischen Kirche. Das Gebäude war damals nur eine von drei neuen Schulen, die im Zuge der Bau-Offensive in Erkner entstanden. Nach der Wende hieß sie Mitte-Schule. Vor 1979 wurden Kinder in der Fontane-Schule in der Smolkastraße unterrichtet, aber auch im Gerhart-Hauptmann-Haus; Anfang der 1970er-Jahre entstand die Schule Am Rund, berichtet Retzlaff.

2004, das Jahr, in dem die Löcknitz-Schule ihren heutigen Namen erhielt, wurde auch das Aus für die Rund-Schule verkündet. Heute steht Erkner vor der Notwendigkeit, wieder eine zweite Grundschule zu errichten.