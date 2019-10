Doris Steinkraus

Seelow, Eggersdorf (MOZ) Sie sei einfach überwältigt, gesteht Rosemarie Uebel schon nach der ersten Runde des Abschlusskonzerts der Preisträger der Märkischen Musiktage. Zum achten Mal hat die in Eggersdorf beheimatete Musikschule "Hugo Distler" das Seelower Kulturhaus als Austragungsort gewählt. "Weil es sich bestens für solche anspruchsvollen Konzerte eignet und auch das Orchester hier gern auftritt", sagt der Chef der Musikschule, Alexander Braun. Die Seelowerinnen Rosemarie Uebel und Ursula Krüger sind zum ersten Mal dabei. Der Leiter ihres Chores, der Musiklehrer an der "Hugo Distler" ist, hatte ihnen den Tipp gegeben. Sie sind froh, ihm gefolgt zu sein. "Was wir hier geboten bekommen, würden wir sonst nur in großen Konzerthäusern in Berlin erleben", ist Ursula Krüger überzeugt. Die Frauen sind fasziniert von den Talenten, ihrer spürbaren Begeisterung für die Musik und dem scheinbar mühelosem Zusammenspiel mit dem Brandenburgischen Staatsorchester.

Mit dem Orchester in Harmonie

Den ersten donnernden Applaus heimst sich der jüngste Preisträger, der erst zehnjährige Rocco Pfeil, mit seinem Violinenspiel ein. Alisher ist drei Jahre älter, spielt den zweiten Part des erstes Satzes des Violinenkonzerts von Charles-August de Beriot. Sie haben sich ihren Platz in diesem Abschlusskonzert im Laufe der einwöchigen Musiktage an der Musikschule erarbeitet. Bis zum Schluss war offen, wer das Konzert in Seelow mitgestaltet. Es ist immer wieder das Zusammenspiel von Orchester und Solisten, das dieses Abschlusskonzert ausmacht. "Für uns ist es wunderbar, dass unsere Schüler und Studenten mit diesem Orchester gemeinsam auftreten können", betont Braun, der durch das Programm führt. 20 Mädchen und Jungen sowie Studenten hatten an den Musiktagen teilgenommen. Unterrichtet wurden sie von Professorinnen des berühmten Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium Moskau. Die Aussicht auf das Zusammenspiel mit dem Brandenburgischen Staatsorchester sei für die Teilnehmer eine große zusätzliche Motivation, versichert Alexander Braun. Vor dem Konzert in Seelow gab es lediglich drei gemeinsame Proben. Dirigent Jürgen Bruns vereint an diesem Tag Solisten und Orchester zu einem harmonischen Ensemble.

Musik auch auf dem Lande

Mehrmals geht der Dank an den regionalen Energieversorger EWE, der seit zwölf Jahren die Märkischen Musiktage fördert. "Ohne diese Unterstützung wären sie nicht möglich", betont Braun. Und auch der Austragungsort in Seelow könnte nicht gehalten werden. "Wir kommen bewusst immer wieder hierher, um auch den Musikfreunden auf dem Lande einen solchen Kunstgenuss zu bieten", sagt Braun. Die dabei waren, sind dankbar für dieses Musikerlebnis.(Seite 20)