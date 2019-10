Welche Bücher empfehlen Sie?Bert Dausel (53), Rauen: "‚Der Struwwelpeter’ ist witzig geschrieben, in Reimform, und eignet sich gut zum Vorlesen. Für mich ist das ein Klassiker, der nach wie vor Gültigkeit hat. An den Geschichten ist viel Wahres dran." © Foto: Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Bücher pro Woche – das ist das Lesetempo von René Sebastian-Becker. "Ich brauche dauernd Nachschub", sagt der 44-Jährige. Deshalb stöbert er am Montag durch Romane und Biografien, Krimis und Reiseliteratur. Der Flohmarkt in der Fürstenwalder Stadtbibliothek rund um den Tag der Bibliotheken am 24. Oktober bietet Bücherwürmern ideale Bedingungen, um sich für wenig Geld mit Lesestoff einzudecken.

René Sebastian-Becker lässt Klassiker wie Hemingway links liegen. "Dessen Bücher habe ich alle gelesen", sagt er. Stattdessen interessiert er sich für ihm unbekannte Autoren. "Ich finde hier immer etwas", sagt Diana Busch. Unter dem Arm trägt die 48-Jährige bereits einen Stapel Kinderbücher und -spiele – "für das Enkelkind" –, darunter einige Romane für den Eigenbedarf. "Darüber freue ich mich besonders", sagt die Fürstenwalderin und deutet auf ein blassgrünes Cover, darauf eine mit Einkaufstüten bepackte Frau. "Zehn Bücher aus der Shopaholic-Reihe von Sophie Kinsella habe ich schon, die sind richtig gut", sagt Diana Busch. Sie kauft lieber statt zu leihen: "Ich habe ein großes Bücherregal, dass möchte ich bestücken", sagt sie.

Online-Angebot wächst

4439 Mitglieder zählte die Fürstenwalder Einrichtung Ende 2018; mehr als die Hälfte der angemeldeten Nutzer ist jünger als 30 Jahre. Die klassischen Medien wie Bücher, CDs und DVDs, sagt Leiterin Birgit Paul, machen zwar immer noch den Großteil der rund 4450 Entleihen im vergangenen Jahr aus; doch das Angebot und die Nutzung von Online-Medien wächst. "Leider sind die Nutzungszahlen in diesem Bereich bei vielen Anbietern nicht abrufbar", sagt Birgit Paul. Bei Datenbanken wie Tigerbooks für Kinder oder Brockhaus liegen ihr daher keine Zahlen vor.

Von E-Books hält Beate Müller wenig, sie ist Buchleserin. "Am liebsten Biografien und Historisches", sagt sie und deutet auf ihren Beutel. Darin befinden sich ein Buch über die Belagerung Leningrads und eines über das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. "Ich empfehle jedem, sich damit zu beschäftigen." Immer wieder suche sie nach Büchern, die die Bibliothek nicht bereithalte. Für solche Fälle verfügt die Einrichtung über das "Wunschbuch". "Darin können Leser ihre Empfehlungen eintragen", sagt Birgit Paul. 80 Prozent der vorgeschlagen Medien kaufe die Bibliothek ein.

Die Bibliothek als Dienstleister, als Veranstaltungsraum, als Treffpunkt und Lernort – die vielfältigen Funktionen und Angebote der Einrichtung beleuchtet jedes Jahr der Tag der Bibliotheken. In Fürstenwalde ist er eingebettet in zahlreiche Veranstaltungen, die im Laufe dieser Woche stattfinden: Am Mittwoch, 14 Uhr, ist der Berliner Schriftsteller Heinrich von der Haar zu Gast. Er liest aus seinem Roman "Kapuzenjunge – Die Geschichte einer Vater-Sohn-Beziehung im Berlin der Neunzigerjahre". Er erzählt vom vom Wunsch eines Mannes, ein libanesisches Waisenkind zu adoptiere. Der Eintritt ist frei, ebenso zu zwei weiteren Veranstaltungen: der Vorlesestunde für Kinder von sechs bis zehn Jahre (Donnerstag, 16 Uhr) und der Schmökerstunde (Freitag, 18 Uhr). Dort dreht sich alles um Lieblingsbücher: Mitarbeiter stellen ihre Empfehlungen aus dem Bestand vor. Und es lohnt sich weiterhin, beim Flohmarkt vorbeizuschauen: "Erst heute haben wir eine große Bücherspende erhalten, die noch sortiert und dann zum Verkauf angeboten wird", sagt Birgit Paul.