Gabriele Rataj

Buckow/Berlin (MOZ) Schon mal ein Lidokork gesehen? Ähh, einem Rolkokid begegnet? Weißt du, was ein Dokikrol ist? "Ach, ich bin so durcheinander", endet der winzige Text auf der linken Bilderbuchseite. Rechter Hand ist ein merkwürdiges Wesen abgebildet, dessen Gliedmaßen ebenfalls nicht zueinander zu passen scheinen. So wie die Buchstaben. "Weißt du, wie ich heiße?", wird dazu gefragt.

Das Gesuchte könnte abfotografiert werden und in Einzelteile zerschnitten. Im Nu hätten es Kinder als Puzzle richtig zusammengesetzt und dabei ein Krokodil entdeckt. "Das ist möglich", sagt Claudia Honecker, die zusammen mit der Grafikdesignerin Sabine Pflitsch erneut im hauseigenen Ladislaus Bean Verlag eine so lehrreiche wie fröhliche Publikation herausgegeben hat. Geboren wurde sie an langen Abenden in der alten Buckower Villa am Rand des Naturparks.

Buckow inspiriert offenkundig. Erst vor wenigen Tagen setzte der Installationskünstler Fabian Knecht ein Stück Natur am Fischerberg in Szene. Im Laufe der Jahre gab es mehrere, an im Schutzgebiet wachsende Pflanzen und Kräuter angelehnte zauberhafte Kinderbücher. Andere lassen ganze Filme in der Kulisse der Märkischen Schweiz und ihren teils pittoresken Orte spielen. Oder sie begeben sich auf Abenteuer mit Scherri, dem freundlichen Seeungeheuer aus den Tiefen des Schermützelsees, und fordern dazu sogar Schüler der Buckower Grundschule heraus.

Auf Kinder abgesehen haben es auch Claudia Honecker und Sabine Pflitsch, die gern und so oft wie möglich freie Zeit in Buckow verbringen. Mit der von ihnen begonnenen Reihe "Wir sind ganz durcheinander" verfolgen die beiden einen bildungspolitischen Ansatz. Sie wollen verbreiteten Lese- und Rechtschreibproblemen im unteren Grundschulalter begegnen helfen – gemäß dem Grundsatz "Wiederholung ist die Mutter der Weisheit".

"Wie oft sagen Kinder: Zeig noch mal. Das will ich noch mal sehen", erinnert Honecker, die freiberuflich für das Fernsehen arbeitet, an kindliches Bedürfnis nach Wissen. Durch die Wiederholung der durcheinander geschüttelten Worte, den neugierigen Blick auf das daneben abgebildete lustige Wesen und die eine Seite später folgende bildliche Auflösung, kombiniert mit frei auf dem Blatt schwebenden Buchstaben, die nun geordnet werden können, ist Wiederholung auf ganz neue Weise möglich.

Fortsetzung im Alltag geplant

Sie sei ein Scrabble-Fan, gesteht die Autorin, zur Ideenfindung befragt. Dann erst sei die befreundete Grafikerin an der Reihe gewesen. Und eine weitere Freundin, die viel mit Kindern arbeitet, war während der Entstehung bereits in einer erfolgreichen Versuchsphase mit Zweit- und Drittklässlern involviert.

Den bisher zwei editierten Büchlein dieser Reihe "Chaos im Zoo" und "Chaos in der Küche" könnten demnach weitere, im Alltag angesiedelte Titel folgen: im Schwimmbad z. B. oder im Orchester. Doch zuerst einmal sind Zarbe oder Wöle dran.