Markus Kluge

Amt Temnitz (MOZ) In den Kindergärten des Amtes Temnitz wird den Mädchen und Jungen ab Anfang 2020 ein gesundes Frühstück und nachmittags eine Vesper angeboten. Das brandenburgische Kitagesetz schreibt das schon seit Langem vor und nahezu alle Kommunen haben das bereits umgesetzt – bis auf das Amt Temnitz.

"Bisher gab es den Bedarf auch nicht. Das geht aber nur so lange gut, bis einmal Eltern dagegen klagen", so Thomas Kresse, der seit knapp einem Jahr Amtsdirektor ist und das Thema nun angeht. Ziel dieses Angebots ist es, das Essenangebot aus dem Elternhaus noch sinnvoll zu ergänzen. Für das Amt Temnitz bedeutet das allerdings auch, dass der Personalbedarf steigen wird. "Wir haben grundsätzlich in jedem Kindergarten Helfer, die dann vielleicht mehr in Anspruch genommen werden müssen", so Kresse. Die Frage, die sich bei der Organisation von Frühstück und Vesper stellt, ist, ob die Einrichtungen alles selbst machen wollen – vom Einkauf bis zur Zubereitung. Die andere Möglichkeit wäre, alles aus einer Hand von einem Anbieter zu übernehmen. "Darüber müssen wir beraten", so Kresse. Das alles wird sich auch in den Kitagebühren niederschlagen, die das Amt sowieso überarbeiten muss. Denn die Kosten für Frühstück und Vesper trägt das Amt wie andere Kosten auch zu 85 Prozent. Den Rest müssen die Eltern über die Kitabeiträge mitfinanzieren, die die Kosten derzeit sowieso nicht decken. Schuld daran ist, wie berichtet, das Gute-Kita-Gesetz im Land. Eltern, die für den Lebensunterhalt auf staatliche Leistungen angewiesen sind oder pro Jahr weniger als 20 000 Euro Gehalt beziehen, sind künftig von den Kitagebühren befreit. Das Amt Temnitz hatte die untere Einkommensstufe bisher auf 13 000 Euro festgesetzt. Als Ausgleich werden vom Land 12,50 Euro pro Kind und Monat bezahlt. Die Temnitzer halten aber 20 bis 30 Euro für angemessen, um alle Kosten decken zu können. Das Amt will sich womöglich einer Sammelklage anschließen. Die von der Landesregierung jetzt angekündigte Beitragsfreiheit für alle Kita-Kinder soll bis 2024 eingeführt werden.