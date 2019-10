Ausdauer gefragt: Maurer Karlheinz Rettig arbeitet in luftiger Höhe die löchrigen Fugen am Kageler Kirchturm auf. Dabei wird jede Fuge einzeln betrachtet. © Foto: Anke Beißer

Anke Beißer

Kagel (MOZ) Was Maurer Karlheinz Rettig in seinem Arbeitsalltag derzeit vor allem braucht, ist eine gehörige Portion Geduld und Ausdauer. Er hockt in 20 Metern Höhe vor dem Mauerwerk des Kageler Kirchturms und kontrolliert Fuge um Fuge, ob etwas ausgebessert werden muss. Die Müncheberger Baugesellschaft, bei der er angestellt ist, hat die Sanierung von Turm und Westfassade übernommen. Noch im Herbst soll das Vorhaben komplett abgearbeitet werden. Vor ihm liegt eine Sisyphusarbeit.

Gelblicher Ursprungsfarbton

Bevor der Handwerker loslegen konnte, galt es für Objektplanerin Solveig Zimmer, die Ausführungen mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Wer das Mauerwerk aus der Nähe betrachtet, findet rosa Fugen neben betongrauen und gelblichen. Letztere, so erzählt Solveig Zimmer, wurden als die originalen ausgemacht und gelten nun als Vorbild. An einer Wandstelle neben dem Eingang ist eine Probefläche. Dort wurde seitens des Denkmalschutzes aus ein paar Beispielen nicht nur die Farbe des Mörtels, sondern auch seine Konsistenz und die Ausarbeitung der Fugen ausgewählt – vorbildhaft für die Sanierung.

Wie die Objektplanerin erzählt, wurden, als die Rüstung stand, der komplette Turm und die Fassade um das Eingangsportal dezidiert in Augenschein genommen. Dabei wurde festgelegt, welche Fugen über die vorhandenen Lücken und Löcher hinaus erneuert werden sollen. Zudem wurden bei den Gronenfelder Werkstätten, einer Einrichtung für Behinderte in Frankfurt (Oder), 112 Formsteine und 14 Ecken – alle in Beige gehalten – bestellt. Sie werden dort in Serie hergestellt und liegen für den Einbau im Kirchenfoyer bereit.

Schon erledigt ist die Reinigung des Turmdaches. Dabei wurde der Schiefer abgebürstet und vom Moos befreit. Ausgebaut sind zudem drei der vier Schallluken. Die verbliebene ist ausgemauert und wird es auch bleiben. Die Einbauten waren bisher aus Stahl, zuvor jedoch aus Holz und werden auch jetzt in dem ursprünglichen Baustoff hergestellt. "Sie werden sich nach innen öffnen lassen, bekommen eine dunkelbraune Lasur und erhalten einen Vogelschutz", erklärt Solveig Zimmer. Der sei bitter nötig, wie sie bei der ersten Inaugenscheinnahme des Turminneren festgestellt habe. Das Treppenhaus wurde inzwischen gesäubert, aber die wenigen Tage seit dem Ausbau der Luken haben gereicht, dass die Vögel im Inneren ihre hartnäckigen Spuren hinterlassen haben. "Für die Luken suchen wir noch nach einer Tischlerei in der Region mit der nötigen Erfahrung", sagt die junge Frau.

Genau betrachtet wurden jetzt auch die Glocken. Die wurden 1924 aus Eisenersatzguss gefertigt. Deren Lebensdauer liegt bei etwa 75 Jahren, ein Alter, das das Kageler Trio längst überschritten hat. Ein Glocken-Sachverständiger hat laut der Fachfrau erklärt, dass das Geläut gewechselt werden müsste. Denn das Rosten lasse sich nicht aufhalten. "Zudem ist der Turm gerade offen und eingerüstet, so dass der Wechsel sich anbieten würde", argumentiert die Objektplanerin. Aber es fehle am Geld.

Handwerker sind rar

Immerhin ist der derzeitige Bauabschnitt – in einem zweiten drängt das Kirchenschiff auf Instandsetzung – finanziell abgesichert. 70 000 Euro sind veranschlagt. Große Überraschungen lassen sich mit dem Budget aber nicht abdecken, das Korsett ist eng gestrickt. "Die Schätzung der Kosten stammt von vor drei Jahren, da hat sich am Markt viel verändert", erklärt Solveig Zimmer. Zudem stünden nicht viele Handwerker bereit. Von acht angeschrieben Firmen habe nur die Müncheberger ihr Angebot abgegeben. "Sie hat Erfahrung in der Region und im Denkmalschutz", was ein zusätzlicher glücklicher Umstand sei.