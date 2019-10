Simone Weber

Havelland Noch bis Donnerstag kann man sich an der Online-Abstimmung zum mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises beteiligen. Unter den bundesweit rund 600 vorgeschlagenen Projekten und Initiativen stehen auch drei aus dem Westhavelland zur Abstimmung.

Nominiert ist, als Empfänger des Rathenower Kinder- und Jugendförderpreises, die "Superheldenschule" des Stinknormalen Superhelden e.V. Seit sieben Jahren setzt sich die Gruppe junger Leute für Umwelt,- Tierschutz und das gemeinschaftliche Miteinander ein. Dafür schlüpfen die Frauen und Männer in schrille Superheldenkostüme und präsentieren ihre Aktionen auf originelle Art. Mit ihren Lehrangeboten gehen die Stinknormalen Superhelden in Kitas und Schulen.

Als Träger des Ehrenamtspreises Havelland ist der Heimat- und Sportverein Kotzen nominiert. Überregional ist der Verein eher weniger bekannt. Aber als zentraler Veranstalter und Taktgeber für Aktivitäten im Dorf Kotzen (Amt Nennhausen) – mit acht bis zehn Veranstaltungen im Jahr – spricht der Verein viele der Bewohner an und fördert die Dorfgemeinschaft.

Durch den Deutschen Stifterpreis nominiert ist die 2007 gegründete Bürgerstiftung für die Region Rathenow. Im Jahr 2017 wurden knapp 8.000 Euro sowie rund 6.000 Euro zusätzliche Spenden zur Förderung von Projekten ausgeschüttet. Allerdings weist die Internetseite der Stiftung dazu nichts aus. Geförderte Projekte werden nur bis ins Jahr 2013 vorgestellt.

Die Verleihung des Publikumspreises erfolgt im Rahmen einer Feierstunde in Berlin, am Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember. Online voten kann man auf www.deutscher-engagementpreis.de.