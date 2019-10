Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ein Auto ist am Dienstagvormittag in Hennigsdorf ausgebrannt.

Laut Ariane Feierbach, Sprecherin der Polizeidirektion Neuruppin, ging gegen 10.15 Uhr der Notruf ein, dass ein in einer Parklücke an der Fontanestraße (Höhe Stauffenbergstraße) abgestellter Pkw in Flammen stehe.

20 Minuten später hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. "Der Wagen ist im vorderen Bereich völlig ausgebrannt", teilte Feierbach mit. Die Fahrzeughalterin sei informiert und vor Ort gewesen. Zur genauen Ursache des Feuers lagen zunächst keine Angaben vor.