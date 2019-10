OGA

Oranienburg (MOZ) Schmierereien an der Gedenktafel des Jüdischen Friedhofs sowie am Jüdischen Gemeindehaus an der Sachsenhausener Straße sind am Montagmorgen von der Polizei entdeckt worden.

Die Schmierereien waren nach Angaben der Polizei "nicht staatsschutzrechtlich relevant und konnten rückstandslos beseitigt werden", heißt es im Bericht der Oranienburger Inspektion vom Dienstag.