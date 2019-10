Edda Haage

Borkheide Freunde der Barockmusik oder solche die es vielleicht werden wollen, die also Bach, Händel, Dowland und Purcel lieben, können sich auf dieses Konzert ganz besonders freuen, denn der Countertenor Nils Wanderer kommt nach Borkheide. Mit ihm ist Barockmusik immer vital und spannend. Begleitet wird er von Tabea Hubert (Cello) und Bastian Uhlig (Cembalo).

Nils Wanderer ist erst 26 Jahre jung und der mehrfach preisgekrönte Sänger ist auf dem Wege einer der ganz Großen zu werden. Die Fachwelt schwärmt von seiner tief berührenden Stimmkunst, von seinem im Pianissimo kraftvollen Mezzosopran und dem nie scharf klingenden hohen Fortissimo. Alles dient bei ihm dem Ausdruck.

Nach dem Bachelorexamen von Nils Wanderer 2018, an der renommierten Franz-Liszt Musikhochschule Weimar, füllte sich die Liste der Aufführungsorte der Konzerte Nils Wanderers in rasantem Tempo. Er konzertiert regelmäßig mit renommierten Klangkörpern wie dem London Symphonie Orchestra, Staatskapelle Weimar, in der Philharmonie Paris, L‘Auditori Barcelona, Teatro Massimo Palermo, um nur einige zu nennen. Wanderer erhielt die Goldmedaille und ersten Preis bei der International World Asian Singing Competition in Taipeh und ist mehrfacher Gewinner des Händelwettbewerbes Karlsruhe, sowohl als Sänger als auch als Flötist. Für die Gründung und Leitung seines Barockensembles "Meridies" und seine Arbeit als Regisseur und Choreograph wurde er aufgrund seiner künstlerischen Leistungen mit dem Young Artist Award in London ausgezeichnet. Sein Traum ist es, als Opernsänger berühmt zu werden und später als Musikregisseur zu arbeiten. Seit einem Monat ist er wieder Student, denn er bekam ein Stipendium im Masterstudiengang der berühmten Guildhall School of Music and Drama in London.

Tabea Hubert war Kommilitonin von Nils Wanderer an der Franz-Liszt-Musikhochschule Weimar, wo sie bei Prof. Leihenseder-Ewald ihren Bachelor und Master absolvierte. Zusätzliche Impulse erhielt sie unter anderem von keinem geringerem als David Geringas. In den letzten Jahren entwickelte sie eine Liebe zur Barockmusik und absolviert zur Zeit ein Masterstudium Barockcello in Weimar, bei Professor Olaf Reimers. Mit beiden Instrumenten liegt ihr Schwerpunkt in der Kammermusik.

Bastian Uhlig studiert Cembalo, Generalbass und Fortepiano bei Professor Bernhard Klapprott an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar sowie Cembalo am Königlichen Konservatorium Brüssel, wo er sich auf die italienische Musik der Renaissance spezialisiert. Im Februar 2019 erhielt er ein Stipendium für den Besuch der Akademie der internationalen Händelfestspiele Karlsruhe. Er gastiert auf bedeutenden Festivals und regelmäßige Live-Auftritte sowie Beiträge in Fernsehen und Radio dokumentieren sein vielfältiges künstlerisches Schaffen.Spannende und lebendige Barockmusik ist zu erleben am kommenden Sonnabend, 26. Oktober, um 17.00 Uhr im Hotel "Fliegerheim" in Borkheide. Der Eintritt ist frei.