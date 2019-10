OGA

Kremmen (MOZ) Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend an der B 273 bei Kremmen sein Fahrzeug in den Straßengraben rollen lassen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte der 54-Jährige gegen 18.15 Uhr die A 24 an der Abfahrt Kremmen für eine Pinkelpause verlassen. Auf dem Parkplatz in der Nähe des Kreisverkehrs an der B 273 stellte er sein Fahrzeug ab, um sich im nahegelegenen Wald zu erleichtern. Allerdings vergaß er, die Handbremse anzuziehen. Sein Suzuki rollte daraufhin in den Graben und wurde im Frontbereich beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Eine Atemkontrolle ergab einen Wert von 1,56 Promille. Dem 54-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein eingezogen. In der Oranienburger Inspektion wurde dem Alkoholfahrer Blut abgenommen.