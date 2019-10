Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ein großes Dankeschön bekamen Schüler der Evangelischen Schule und der Schule am Kastaniensteg am Dienstagvormittag von Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin).

Hintergrund war das sportliche Engagement der Jugendlichen: Die Evi-Schülerinnen hatten den sechsten Platz beim Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" im Bereich Leichtathletik belegt. Die Kastaniensteg-Schüler konnten sich den sechsten Platz bei "Jugend trainiert für Paralympics" in der Kategorie Fußball sichern. "Sie haben gezeigt, dass kleine Städte fast auf Augenhöhe mit Institutionen und Sportschulen mithalten können", so Golde. Die Teams erhielten eine Fontane-Figur des Künstlers Ottmar Hörl und Fuß- beziehungsweise Volleybälle als Geschenk. Im Gespräch erklärten die Sportler, dass das Schwierigste am Wettkampf war, die Bestleistung zum passenden Zeitpunkt abzurufen.