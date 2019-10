Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Für Autofahrer wird es an diesem Wochenende richtig eng in und um Neuruppin: Auf der A 24 an der Anschlussstelle Neuruppin wird die Brücke abgerissen. Die Autobahn ist daher voll gesperrt. Lange Staus sind – wie schon vor rund zwei Wochen – programmiert. Doch es kommt noch schlimmer: Auch der RE 6 fährt nicht.

Die A 24 ist ab Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, in Richtung Berlin zwischen Herzsprung und Neuruppin-Süd komplett gesperrt. In Richtung Hamburg gibt es zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Neuruppin-Süd kein Durchkommen für Autofahrer. Alle Fahrzeuge werden über die Landstraßen umgeleitet. Wer nach Berlin möchte, wird beispielsweise über Manker und Protzen zur Autobahn-Anschlussstelle Neuruppin-Süd geleitet.

Diejenigen, die auf den Zug umsteigen möchten, haben an diesem Wochenende keine besseren Karten: Ab Freitag, 21.30 Uhr, bis Montag, 0.15 Uhr, herrscht zwischen Kremmen und Hennigsdorf Schienenersatzverkehr. Es fahren Busse. Die Deutsche Bahn weist auf ihrer Internetseite darauf hin, dass diese rund 30 Minuten später in Hennigsdorf ankommen werden. In den Bussen ist die Beförderung von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich. Hintergrund für den Ersatzverkehr beim Prignitz-Express sind Schwellenwechsel in Berlin Moabit und der Tausch von Schienen auf der Strecke.