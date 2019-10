BRAWO

Brandenburg an der Havel Nach erfolgreichen Gastspielen in Berlin und Nordrhein-Westfalen und der Nominierung zum "Preis der deutschen Schallplattenkritik" kehrt das Brandenburger Künstlertrio Katharina Burges, Torsten Gränzer und Göran Schade mit seinem Klassik-Jazz-Pop-Avantgarde-Programm "Jenseits schillernder Welten" für eine letzte Aufführung in die Brandenburger Heimatstadt zurück. Am Samstag, 2. November, besteht ab 19.30 Uhr letztmalig die Gelegenheit, das Programm um Trauma, Ängste, Verzweiflung, Weltschmerz, Sucht und Sehnsucht in seiner ursprünglichen Form zu erleben, bevor die Künstler sich dem kreativen Prozess widmen, um Teil 2 zu erarbeiten.

Karten für die Aufführung am Brandenburger Theater gibt es zum Preis von 18, erm.14 Euro direkt an der Theaterkasse bzw. unter Tel.: 03381 /511 111.