OGA

Oberhavel (MOZ) Oranienburg muss sich auf eine weitere mögliche Bombenentschärfung am Oranienburger Treidelweg einstellen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass dort noch eine Bombe liegt, hat sich als hoch erwiesen, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Wie bereits berichtet, hatte sich aus der Auswertung von Luftbildern an der Stelle, an der bis vor einigen Wochen noch die Splitterschutzwand stand, ein weiterer Verdachtspunkt ergeben. Dieser ist nun mit dem Ultra-TEM-Verfahren genauer untersucht worden. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Bombe handelt, wird als hoch eingestuft", sagte Stadtverwaltungssprecherin Eike-Kristin Fehlauer.

Die Auswertung der Untersuchung lauf, "das endgültige Ergebnis wird voraussichtlich in der 46. Kalenderwoche vorliegen", so Fehlauer – also zwischen dem 11. und 15. November. "Bestätigt sich der Verdacht, hält der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes (KMBD) Sofortmaßnahmen für erforderlich, so die Sperrung des Bereiches rund um den Fundort." Deshalb habe auch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bereits vorsorglich auf eine mögliche Sperrung der Wasserstraße in diesem Bereich ab dem 11. November hingewiesen.

Am Treidelweg sind in diesem Jahr bereits zwei Bombenblindgänger aus dem zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Oder-Havel-Kanal war deshalb bereits über Monate nur zeitweise für die Schifffahrt passierbar. Eine Splitterschutzwand aus gestapelten Hochseecontainern sollte vorbeifahrene Schiffe vor möglichen Explosionen schützen.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte bereits vor Wochen auf eine zügige Klärung des Verdachtspunktes gedrängt, um eine neuerliche Sperrung der für die Binnenschifffahrt wichtige Wasserstraße in den Sommermonaten des kommenden Jahres zu vermeiden.

Bereits am morgigen Mittwoch soll eine 250 Kilogramm schwere Bombe im Wald nördlich von Oranienburg gesprengt werden. Mehr dazu hier.