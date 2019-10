MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine Spritze, einen Löffel und Röhrchen, an dem wohl noch Überreste von Drogen klebten, haben Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag bei einem Mann gefunden. Der 37-Jährige war nach Angaben der Polizeidirektion in der Karl-Marx-Straße kontrolliert worden. Die vermeintlichen Drogenutensilien wurden sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Er wurde angezeigt.